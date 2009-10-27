Парижский суд оштрафовал церковь сайентологии на ?600 тыс.

Парижский суд признал основные структуры Церкви сайентологии во Франции виновными в мошенничестве и приговорил к штрафу к ?600 тыс., но не стал распускать организацию, как это требовала прокуратура.

Как передает Газета.ru, суд установил, что сайентологи оказывали давление на членов церкви и вымогали у них деньги.

Центр знаменитостей и библиотека SEL приговорены к выплате ?400 тыс. и ?200 тыс. штрафа соответственно. Также четыре лидера церкви приговорены к условным срокам от 10 месяцев и двух лет.

Сайентология – религиозно-философское учение, созданное писателем-фантастом Лафайеттом Роном Хаббардом. Она официально признана религией в США и других странах.