Парижский суд оштрафовал церковь сайентологии на ?600 тыс.
13:22, 27 октября 2009Праздники
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За мошенничество
Парижский суд признал основные структуры Церкви сайентологии во Франции виновными в мошенничестве и приговорил к штрафу к ?600 тыс., но не стал распускать организацию, как это требовала прокуратура.
Как передает Газета.ru, суд установил, что сайентологи оказывали давление на членов церкви и вымогали у них деньги.
Центр знаменитостей и библиотека SEL приговорены к выплате ?400 тыс. и ?200 тыс. штрафа соответственно. Также четыре лидера церкви приговорены к условным срокам от 10 месяцев и двух лет.
Сайентология – религиозно-философское учение, созданное писателем-фантастом Лафайеттом Роном Хаббардом. Она официально признана религией в США и других странах.
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