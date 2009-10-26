Фанаты Аделаджи планируют разжалобить Тимошенко автопробегом

В среду, 28 октября 2009 года в 9:00 под Кабинетом министров Украины состоится акция-митинг в защиту старшего пастора Посольства Божьего Сандея Аделаджа.

Об этом сообщает Обком со ссылкой на пресс-центр «Посольства Божьего».

Как говорится в сообщении, «Прихожане церкви вновь соберутся возле стен правительства, чтобы потребовать от премьер-министра Украины Ю.В.Тимошенко принять меры по сфабрикованному против своего пастора (Аделаджа уже стал пастором Тимошенко или просто пресс-служба безграмотная? – Обком) уголовному делу. Одновременно с митингом в Киеве состоится автопробег. Ориентировочный маршрут: стадион «Динамо» – ул.Грушевского – ул.Шелковичная – ул.Крещатик – ул.Институтская – ул.Грушевского».