Состоятся выборы нового генерального секретаря Всемирной лютеранской федерации

22 октября в Женеве начнет работу пятидневное заседание Совета Всемирной лютеранской федерации (LWB), в ходе которого пройдут выборы нового генерального секретаря этой организации, сообщает сайт Седмицы.Ru.

Федерацию, объединяющую 140 Лютеранских церквей мира и почти 70 млн. верующих-лютеран, с 1994 г. возглавлял 65-летний Ишмаэль Ноко из Зимбабве.

Имена возможных кандидатов на пост генсека LWB пока не названы.

В июле 2010 в Штутгарте намечено провести 11-е по счету общее собрание представителей Лютеранских церквей.