Евангельские христиане против дискредитации института священства

Заявление по поводу цикла сюжетов «У Бога за пазухой» на канале 1+1 распространило Объединения независимых христианских харизматических церквей Украины (Полного Евангелия).

«Мы возмущены тем непрекращающимся потоком клеветы, который льется с экранов телевиденья и других СМИ в сторону священнослужителей», — сказано в его тексте. Текст заявления подписал Президент ОНХХЦУ Анатолий Гаврилюк и региональные епископы этого объединения церквей.

По мнению авторов Обращения, цикл репортажей «У Бога за пазухой» подрывает доверие к самому институту священства как хранителю и носителю христианских ценностей. «Разрушение этих ценностей неминуемо ведет к потере всяких нравственных ориентиров», — сказано в документе.

«Статистика подтверждает, что церковь по прежнему имеет наибольшую степень доверия среди всех социальных институтов. Разрушать это доверие – значит заведомо сеять рознь и несогласие, а также способствовать нарастанию агрессии и цинизма в обществе. Вся наша многовековая история зиждется на христианских ценностях, без которых не мыслима ни наша культура, ни наше будущее. Поэтому без преувеличения можно сказать, что распространение подобной информации – это преступление против государства».

Духовные лидеры ОНХХЦУ выразили «свой решительный протест подобным действиям», а также призвали журналистов к конструктивному диалогу с Церковью и освещению духовной и социальной работы которую она совершает в обществе.

РиСУ