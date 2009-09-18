В США число женщин-пасторов выросло вдвое

Число женщин-пасторов в протестантских церквах США за последние десять лет удвоилось - с 5 % в 1999 году до 10 % в нынешнем году. Как передает Седьмица.ru, таковы результаты исследования, проведенного агентством Barna Group.

Другой вывод, к которому пришли социологи - несмотря на то, что уровень образования женщин-пасторов в среднем выше, чем у их коллег-мужчин, получают они меньше. 77 % женщин-пасторов имеют ученые степени, полученные в семинариях (63 % у мужчин). При этом средняя годовая зарплата женщины-пастора - 45 300 долларов, а мужчины - 48 600. Однако разница в уровне оплаты также сократилась по сравнению с 1999 годом.

По мнению специалистов Barna, разница доходов связана с тем, что мужчины обычно служат в более крупных общинах, чем женщины. Среднее количество взрослых прихожан на воскресной службе у пастора-мужчины - 103, у женщины - 81.