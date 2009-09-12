В Одесской епархии РПЦЗ не признают решение о снятии сана с Агафангела

Обнародованное решение Архиерейского синода Русской Православной Церкви заграницей Московского патриархата о снятии сана с епископа Одесского и Таврического АГАФАНГЕЛА (ПАШКОВСКОГО) принято с грубейшим нарушением канонического права. Поэтому клир и правящий архиерей Одесской епархии РПЦЗ, следуя 2 части 15 правила Двукратного Собора, считают его недействительным и не признают.

Так прокомментировал в интервью УНИАН протоиерей РПЦЗ Валерий АЛЕКСЕЕВ определение синода, согласно которому епископ АГАФАНГЕЛ запрещен в священнослужении.

По его словам, «та часть РПЦЗ, которая объединилась с РПЦ, уже не может называться Русской зарубежной церковью, поскольку фактически стала частью Московской патриархии во главе с Патриархом КИРИЛЛОМ. Причем полностью зависимой от руководства РПЦ, что и подтверждено принятием этого решения в отношении епископа Одесского и Таврического АГАФАНГЕЛА».

Принятое решение, подчеркнул В.АЛЕКСЕЕВ, «нельзя признать каноничным, потому что епископа может лишить сана только Архиерейский Собор, а не синод РПЦЗ МП. Кроме того, следует учитывать то, что епископ АГАФАНГЕЛ со значительной частью клириков и мирян не вышли из исторической РПЦЗ. Они остаются в ее составе. А вышла из РПЦЗ именно та группа архиереев, которые присоединились к Московской патриархии. И с тех пор должны брать благословение у первоиерарха КИРИЛЛА, чтобы, например, избрать своего епископа или митрополита, получать святое миро».

Как отметил В.АЛЕКСЕЕВ, «РПЦЗ никогда не признавала высшую иерархию Московской патриархии в связи с допущенными при присоединении известными нарушениями. Исходя из этого, мы считаем, что объявленные синодом прещения фактически наложены Патриархом КИРИЛЛОМ и никак не могут быть признаны клиром и мирянами, поскольку истинная РПЦЗ живет согласно требованиям канонического права, которые никогда не изменяются и не искажаются».

Напомним, после подписания Акта о каноническом общении 17 мая 2007 года епископ Одесский и Таврический АГАФАНГЕЛ вместе с клиром остался на прежних канонических и соборных традициях РПЦЗ, а часть иерархов Русской зарубежной церкви высказали согласие присоединиться к РПЦ. Архиерей убежден, что именно он вместе с присоединившимися клириками ряда enapxий РПЦЗ представляют подлинную РПЦЗ.