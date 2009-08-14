В Крыму родноверы проведут фестиваль «Сва Слава»

В поселке Курортное 10-14 сентября вблизи Феодосии пройдет III международный фестиваль ведической культуры «Сва Слава».

Об этом сообщает РИСУ со ссылкой на агентство Е-Крым.

Как рассказали в оргкомитете, в ходе фестиваля запланированы конференция родноверов «Родная Вера - духовная суть славянства», праздник Урожая, концерт славянских бардов и исполнителей народных песен, обучение проведения хороводов и танцевальных обычаев, славянская ярмарка, круглые столы и семинары по ведической культуре, мастерклассы по славянским ремеслам.

Также предусмотрен показ художественных и документальных фильмов славянской тематики, выставка-продажа живописи, национальной одежды, оберегов, утвари. В рамках фестиваля устроят обряды венчания, исцеления женщин, поминальный обряд предков.

Участниками фестиваля станут члены общин и союзов православных староверов, учителя и тренеры словяно-арийских боевых искусств, волхвы, жрецы, представители общественных и политических организаций, учителя прикладных искусств, гимнастики и ремесел из Крыма, Украины, России, Беларуси, Молдовы, Германии, стран Балтики. В этом году ожидается не меньше 1 тыс. участников, в прошлом году на фестиваль собралось приблизительно 800 родноверов.

Родноверство - религиозное движение, которое возрождает славянские дохристианские обряды и верования. Родноверы признают священными знания древних славян, придерживаются реконструированных языческих обрядов и некоторые проходят обряд посвящения, в результате которого получают новое языческое имя.