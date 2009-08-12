Патриарх Кирилл поблагодарил Митрополита Владимира за гостеприимство

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Предстоятель Русской Православной Церкви направил послание Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.

Об этом сообщает сайт Московской патрархии.

«Сердечно благодарю Вас за гостеприимство, оказанное мне и моим спутникам во время посещения Украины, осуществленного мной впервые в качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви», – говорится в послании.

Как отметил Патриарх, «поездка по епархиям и монастырям Украины дала мне возможность прикоснуться к великим святыням и принесла духовную радость от молитвенного общения с Вашим Блаженством, епископатом, клиром, монашествующими и богоспасаемой паствой Украинской Православной Церкви». «Память о воодушевлении, с которым православные верующие Украины встречали своего Патриарха на всем пути от Киева до Почаева, навсегда останется в моем сердце и будет возгревать в нем молитву о мире и благосостоянии Украины», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

По его словам, «прошедшие с большим духовным подъемом богослужения и встречи с верующими укрепили осознание того, что духовное единство православных братьев и сестер исторической Руси, заповеданное нам от общей днепровской купели, нерасторжимо. Оно хранимо предстательством сонма святых, верой и мужеством боголюбивого народа».

«Да оградит Господь Украину от всех напастей и бед, а Ваше Блаженство да укрепит в несении Предстоятельского креста на многая и благая Лета», – говорится в послании Патриарха Кирилла Митрополиту Владимиру.