Патриарх Кирил считает, что его беседы с Ющенко послужать лучшему восприятию нужд верующих

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ считает, что откровенные беседы с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО могут послужить лучшему восприятию нужд и чаяний верующих со стороны государственной власти.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Московской патриархии послании Предстоятеля Русской Православной Церкви Президенту Украины В.ЮЩЕНКО.

Патриарх поблагодарил Президента Украины за оказанное внимание во время посещения страны и за содействие в осуществлении визита. «Признателен Вам за понимание важности пастырского слова, обращенного к людям. Наши откровенные беседы, как представляется, могут послужить лучшему восприятию нужд и чаяний верующих со стороны государственной власти. Верю, вместе с властями Украины мы сможем найти ответы на непростые проблемы, которые все еще мешают Украинской Православной Церкви в полной мере осуществлять свою миссию любви и примирения». – отмечается в послании.

Как отметил предстоятель РПЦ, «наше совместное посещение мемориалов, посвященных воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и жертвам массового голода, произвело на меня глубокое впечатление. Нельзя вспоминать трагические страницы истории XX века без внутреннего трепета». При этом он выразил убеждение, что «правдивое понимание трагедий прошлого поможет избежать их в будущем. Наши народы, несмотря на общее горе 1930-х годов, смогли сплотиться против страшнейшего зла XX столетия - нацизма - и вместе со всем миром отправить его в небытие».

Патриарх подчеркнул, что во время своей поездки «воочию убедился, что большинство граждан Украины - от Донецкой до Волынской области и от Киева до Крыма - объединены глубокой верой». «В ходе посещения Украины я также еще раз убедился в том, что Украинская Православная Церковь и ее Предстоятель Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР доказали свою преданность делу Божиему и содействию гражданскому миру в стране», - говорится в послании.

Патриарх КИРИЛЛ также с удовлетворением отметил, что, «невзирая на все трудности, Украина успешно утверждает свою государственность. Иначе и не может быть, ведь украинцы обладают прекрасными качествами - духовностью, искренностью, рачительностью, трудолюбием. Украинский народ занял достойное место в семье славянских народов. Как и во всякой другой семье, в ней бывают распри». При этом он выразил убеждение, что трудности мимолетны: «Верю: настанет время, когда волны недобрых разделений, накатившие на славян, отступят, а вместо них придут братство и взаимопонимание. Выражаю глубокую надежду на то, что особое внимание Украина будет уделять отношениям со странами, с которыми украинский народ связан общностью веры, культуры и истории».

В Послании также говорится, что «народы Руси духовно родились и крестились на днепровских берегах, в одном из центров европейской цивилизации - древнем Києве». «Помня об этом, мы и сегодня должны утверждать свою роль в Европе как важнейших участников всех процессов, происходящих на континенте. И вместе мы можем сделать гораздо больше, чем порознь, не только отстаивая свою идентичность, но и помогая решить все те экономические, нравственные, духовные проблемы, которые Европа сегодня переживает», - отмечается в документе.

«Верю, что Украина, как святая земля восточных славян, всегда останется для нас общей духовной Родиной», - подчеркнул Предстоятель РПЦ и добавил: «Божие благословение да пребывает с народом прекрасной Украины, с ее властями и воинством и со всеми нами!».