Патриарх Кирилл рассчитывает на продолжение церковно-государственного диалога в Украине

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский КИРИЛЛ выразил благодарность руководству Украины за содействие в проведении своего визита в Украину.

Как сообщает пресс-служба Московской патриархии, по завершении пастырского и паломнического визита в Украину Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ направил послания Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я вновь убедился в том, что народ Украины имеет сильную, глубокую веру, которая способна объединить большие массы людей. Убежден: эта духовная сила, соединенная с трудом на благо Отечества, поможет Украине преодолеть общемировой кризис. У Украинской Православной Церкви, как и в целом у страны, осталось немало нерешенных проблем, в том числе тех, которые поднимались в ходе нашей беседы. В связи с этим надеюсь на продолжение церковно-государственного диалога и сотрудничества, направленного на максимальный учет законных интересов верующих граждан Украины», - отмечает Предстоятель Русской Церкви в послании премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Одновременно Патриарх КИРИЛЛ направил послание и руководителю фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. «Положительный опыт взаимодействия Церкви с вами и другими украинскими политиками вселяет надежду на то, что это сотрудничество может содействовать духовному возрождению людей и принести многие добрые плоды. В связи с этим особенно хотел бы отметить важность воссоздания и строительства храмов и иноческих обителей и поблагодарить вас за многие лепты и труды, внесенные в дело церковного устроения. Надеюсь, что дух сотрудничества будет и впредь сопровождать наше общение», - пишет Патриарх КИРИЛЛ, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщал УНИАН, визит Патриарха длился 10 дней – с 27 июля по 5 августа - на протяжении которых он посетил Киев, Крым, Донецкую, Ривненскую, Волынскую и Тернопольскую области. Возглавил праздничные богослужения в трех лаврах Украины.