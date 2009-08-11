Патриарх Кирилл благодарит власть Севастополя «за плодотворное сотрудничество»

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ в письме на имя председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА выразил искреннюю признательность «за плодотворное сотрудничество» в ходе поездки его Святейшества в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации в своем сообщении об этом цитирует слова Патриарха: «Совместная молитва и общение с многочисленными мирянами нашей Церкви убедили меня в том, что жители этого славного города глубоко духовны, обладают большой энергией и верны традициям». Патриарх КИРИЛЛ верит, «что эти качества помогут жителям Севастополя и его руководству справиться со всеми трудностями».

Как сообщал УНИАН, визит Патриарха длился 10 дней – с 27 июля по 5 августа - на протяжении которых он посетил Киев, Крым, Донецкую, Ривненскую, Волынскую и Тернопольскую области. Возглавил праздничные богослужения в трех лаврах Украины.