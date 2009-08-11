Патриарх Кирилл благодарит Донецкую епархию за гостеприимство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону, в котором поблагодарил за гостеприимство, оказанное ему во время посещения Донецкой епархии.

Как сообщает пресс-служба Донецкой епархии, Патриарх Кирилл в письме отмечает, что "с духовным волнением ступил я на донецкую землю, прославленную мужеством трудов своих жителей и их особенной любовью к Русской Православной Церкви". "Посещение Преображенского кафедрального собора Донецка, Святогорской Лавры и Никольского Васильевского монастыря доставило мне великую радость совместной молитвы и общения с народом Божиим, позволило воочию увидеть плоды церковного возрождения, происходящего на востоке Украины", - подчеркнул Патриарх. Он сказал, что особенно для него был примечателен "расцвет монашеского делания, наблюдаемый мною в монастырях Донецкой епархии".

"Дорогой Владыка, молитвенно желаю, чтобы Господь даровал Вашей богоспасаемой пастве мир и процветание, чтобы Он укрепил в сердцах верующих неложное упование на Его милость, а Ваше Высокопреосвященство сохранил в добром здравии и полноте сил на многая и благая лета", - заключил в своем письме Илариону Патриарх Кирилл.

Как сообщал УНИАН, визит Патриарха длился 10 дней – с 27 июля по 5 августа - на протяжении которых он посетил Киев, Крым, Донецкую, Ривненскую, Волынскую и Тернопольскую области. Возглавил праздничные богослужения в трех лаврах Украины.