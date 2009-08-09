"Посольство Божье" соорудит в Киеве храм

"Посольство Божье" сооружает в Киеве храмовый центр и гостиницу.

Как сообщает сайт «Религии в Украине» со ссылкой на пресс-центр церкви "Посольство Боже", об этом сказал на богослужении старший пастор церкви Сандей АДЕЛАДЖА.

"Это будет уникальная архитектура, и по окончании строительства этот дом примет участие в международном конкурсе как пример уникальной архитектуры. Сам дом спроектирован в виде ковчега, по высоте - втрое выше, чем "Дворец Спорта". Также запланирован гостиничный комплекс на 24 этажа рядом с церковью!" - сказал он.

"Как говорят, дорога в 1000 км начинается с первого шага. Начало положено. В прошлую пятницу проект дома церкви прошел государственную комиссию горисполкома. После экспертизы сразу начнется строительство здания церкви», - рассказал пастор и добавил: «Сооружение дома займет по плану два года, и мы ожидаем, что 17-я годовщина церкви пройдет в новом доме на нашей земле!»

«Уже с первого воскресенья октября богослужение планируется провести на своей земле, во временном доме - палатке. Мы будем проводить служение на своей земле и станем живыми свидетелями Божьего строительства. Дивное время избрал Господь для строительства дома церкви. Наверно, потому, что Бог хочет, чтобы по каждому делу вся слава принадлежала только Ему», - сказал также С.АДЕЛАДЖА.