Родноверы обвиняют общину УГКЦ в уничтожении религиозных святынь

Организация исповедников славянской традиции “Родовой очаг родной православной веры” (родноверы) обвиняют священников Бучачской епархии Украинской греко-католической церкви в уничтожении святыни родноверов – капища Перуна, которое установлено с южной стороны села Садживцы Гусятинского района Тернопольской области.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН Верховный волхв Украины-Руси, председатель Родового очага Родной православной веры отец Владимир КУРОВСКИЙ и его второй заместитель отец Богумир МИКОЛАЕВ.

“Третьего августа вблизи села Садживцы греко-католические священники и нанятые ими молодчики из организации “Тризуб имени Степана Бандеры” сожгли и осквернили капище Перуна – место паломничества родноверов. Местные православные родноверы, которые защищали капище, были избиты и ограблены”, - сказал В.КУРОВСКИЙ.

По его словам, после этого греко-католические священники установили на этом месте крест и провели литургию. “Милиция и СБУ, невзирая на наши обращения, не приняли никаких мер, чтобы предупредить этот акт вандализма”, - сообщил Верховный волхв.

В свою очередь Б.МИКОЛАЕВ добавил, что сейчас несколько родноверов, которые защищали свою святыню, находятся в больнице с переломами ребер и сотрясением головного мозга. “Вандалы “от веры” избивали людей. Прикрываясь Богом, эти люди еще и ограбили нас – сорвали золотую цепочку, забрали мобильный телефон, часы и кошельки”, - отметил он.

Б.МИКОЛАЕВ обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и председателю Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с требованием “прекратить тысячелетний геноцид славян”. “Дальше так продолжаться не может. Это приведет к прямому развязыванию религиозной войны. Но мы будем всегда действовать исключительно в рамках закона. Мы себе никогда не позволим подобных действий”, - заявил он.

Родноверы также обратились к общественности с просьбой дать надлежащую оценку этому событию. “Общественность должна дать надлежащую оценку таким действиям конкретных священников, потому что, если бы в моей конфессии были такие священники, я бы, не колеблясь, отлучил их от Родового Очага и никогда не называл их священниками. Такие античеловеческие события просто невозможны”, - считает В.КУРОВСКИЙ.

Священники Родной православной веры также считают, что глава Украинской греко-католической церкви должен публично извиниться перед пострадавшими родноверами, возместить материальный и моральный ущерб и восстановить оскверненную родноверскую святыню.

Справка УНИАН. Государственный комитет Украины по делам религий 30 марта 2005 года зарегистрировал организацию исповедников славянской традиции “Родовой очаг родной православной веры” как Всеукраинскую религиозную конфессию. Сейчас организация имеет 85 общин в Украине и 35 – в России, Беларуси, Казахстане и Германии.

Родноверы поклоняются Перуну, которого считают Богом самых могущественных сил неба и земли, молнии и грома.