Патриарх может снова приехать в Украину в 2010 году

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ может приехать в Украину в 2010 году.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН архиепископ Белоцерковский и Богуславский, управляющий делами УПЦ МИТРОФАН.

Он отметил, что Патриарх КИРИЛл имеет желание посетить «другие епархии, регионы Украины, в которых еще не побывал». Архиепископ сообщил, что визит Патриарха КИРИЛЛА может состояться «в будущем году, но когда конкретнее, будем знать позже». При этом он отметил, что точных сроков назвать невозможно, поскольку «распорядок патриарших визитов чрезвычайно насыщен».

Говоря о визите, который завершился, архиепископ МИТРОФАН подчеркнул, что он был «чрезвычайно насыщенным». По его словам, Патриарх КИРИЛЛ посетил 7 епархий УПЦ и 9 монастырей, общался с епископатом, духовенством, верующими.

Пресс-секретарь предстоятеля УПЦ, руководитель пресс-службы визита Патриарха протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО отметил, что благодаря визиту «мы, возможно, впервые имели возможность слышать прямую речь Патриарха». «Это очень важно для тех, как говорит Евангелие, “кто имеет уши, тот слышит”», - сказал он. По его словам, Патриарх КИРИЛЛ обращался не только к Украине, но и к Европе по поводу тех проблем, которые сегодня существуют. «Это вне политики, это голос Церкви, это слово Церкви и Патриарха», - сказал протоиерей ГЕОРГИЙ.