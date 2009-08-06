На богослужениях с участием Патриарха побывало более 250 тысяч верующих

На богослужениях с участием Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА во всех регионах Украины, внесенных в программу визита, побывало свыше 250 тысяч верующих.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре визита Патриарха.

Также, по данным пресс-центра, телеаудитория мероприятий с участием Патриарха составляла более 20 миллионов зрителей.

Как сообщал УНИАН, визит Патриарха длился 10 дней – с 27 июля по 5 августа - на протяжении которых он посетил Киев, Крым, Донецкую, Ривненскую, Волынскую и Тернопольскую области. Возглавил праздничные богослужения в трех лаврах Украины.