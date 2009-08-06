Архиепископ Митрофан: Патриарх пошутил по поводу двойного гражданства

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ пошутил по поводу двойного гражданства.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН архиепископ Белоцерковский и Богуславский, управляющий делами УПЦ МИТРОФАН.

Он отметил, что во время встречи с духовенством Львовской епархии на предложение чаще бывать в Украине, было «полушутя сказано, чтобы Патриарх полгода был в России, а полгода в Украине, на что патриарх КИРИЛЛ также, шутя ответил, что для этого ему нужно принять украинское гражданство».

На уточняющий вопрос журналистов, что, мол, патриарх КИРИЛЛ совсем не воспринял это как шутку, поскольку сказал, что украинская власть могла бы сделать для него исключение в виде получения двойного гражданства, архиепископ МИТРОФАН ответил: «Все равно это было как шутка».

По его словам, «Патриарх прекрасно понимает, что никаких исключений быть не может, поскольку для этого нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Патриарх прекрасно это понимает как человек знающий», - сказал архиепископ МИТРОФАН.

На вопрос журналистов, не были ли поездки лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с патриархом КИРИЛЛОМ по Украине своеобразной пиар-акцией накануне президентских выборов, архиепископ МИТРОФАН ответил: «Виктор ЯНУКОВИЧ не постоянно сопровождал Патриарха, он встретил его в Киевском аэропорту и встречал его в Донецке». Архиепископ считает, что «это понятно, потому что он (речь идет о В.ЯНУКОВИЧЕ – УНИАН) является человеком также и верующим, который принадлежит к православной церкви». Он отметил, что это нельзя воспринимать, «что Патриарх поддерживает ту или другую политическую партию», - поскольку «он дал ясно понять, что политические партии не могут сегодня надеяться на то, что получат какую-то открытую поддержку или какую-либо поддержку своих политических проектов».