Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ завершил визит в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, визит Патриарха длился 10 дней, на протяжении которых он посетил Киев, Крым, Донецкую, Ривненскую, Волынскую и Тернопольскую области.

В первый день визита, 27 июля, он провел в Киеве молебен, всенощную службу, заседание Синода Российской православной церкви, встречу с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, а также не предусмотренную программой визита встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

27 июля Патриарх вместе с Президентом возложил цветы к памятнику жертвам Голодомора 1932-33 годов.

Во второй день визита Патриарх посетил Свято-Покровский женский монастырь, провел встречу с представителями Киевской духовной академии и семинарии, а также принял участие в телевизионном эфире.

В 3-й день визита Патриарх отбыл в Донецкую область, где, в частности провел праздничное богослужение в Свято-Успенской Святогорской Лавре.

Потом Патриарх находился в Крыму, где посетил Свято-Владимирский храм в Херсонесе, а также Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе.

На 7-й день, когда Патриарх должен был поехать из Крыма в Ривне, произошли изменения в маршруте, и, вместо Ривне, КИРИЛЛ вернулся в Киев, откуда на автомобиле поехал в Ривненскую область.

По информации пресс-службы патриархии, такие изменения произошли по рекомендации Секретариата Президента относительно возможных провокаций, в то же время в СП опровергли эти слова и заявили, что решение об изменении маршрута принималось организаторами визита.

Патриарх посетил Свято-Троицкий Корецкий женский монастырь, Свято-Николаевский женский монастырь и Свято-Успенский Святогорский Зимненский женский монастырь.

На 8-й день Патриарх посетил Ривне.

На 9-й день глава РПЦ прибыл в Почаевскую Лавру (Тернопольская область), где принял участие в праздновании 450-летия принесения на Волынь Почаевской иконы Божьей Матери, а также 350-летия обретения нетленных мощей Иова Почаевского.

Это был первый визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину.