В Почаеве Патриарха наградили орденом

14:11, 05 августа 2009
Праздники
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В честь 450-летия принесения Почаевской иконы Божьей Матери

Орден Украинской Православной Церкви, учрежденный специально к памятной дате — 450-летию принесения на Волынь Почаевской иконы Божьей Матери, Предстоятелю Русской Православной Церкви вручил после Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Владимир. В среду, 5 августа, когда Православная Церковь чтит Богородицу в Ее чудотворном образе «Почаевском», торжественное богослужение в Почаевской Лавре возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

 

По окончании Литургии Блаженнейший Митрополит Владимир обратился к Патриарху со словом приветствия, поблагодарив Его Святейшество за возможность в течение 10 дней совместно молиться. «Это не забудется никогда», - отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

В память о совместном богослужении в Почаевской Лавре Его Блаженство преподнес в дар Патриарху Почаевский образ Божьей Матери и орден в честь 450-летия принесения на землю Волынскую Почаевской иконы.

      

Патриарх в Украине

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