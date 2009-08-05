Патриарх Кирилл: Изменить жизнь к лучшему в Украине сможет только вера

В последний день пребывания в Украине Патриарх Кирилл обратился к украинскому народу с призывом хранить веру, восстановить единство Церкви, «без чего невозможно Спасение», потому что, «только это способно изменить жизнь к лучшему в этой стране».

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем завершающем визит обращении к украинскому народу в Почаевской Лавре, в день празднования 450-летия принесения на Волынскую землю Почаевской иконы Божьей Матери.

«Сила веры украинского народа, прошедшего и проходящего через многие испытания – это та сила, которая только и способна изменить жизнь к лучшему в этой стране. Все остальное – вторично. Первична сила народной веры и благочестия, сила призыва имени Божьего. И будем молиться, чтобы эту простую мысль поняли все – и политики, и люди бизнеса, и культуры и науки… И, чтобы еще раз это поняли люди церкви – священники и архиереи. Тогда, объятыми общей силой веры и вдохновения можно сделать все, что Господь благословит сделать, и преодолеть любые трудности», - сказал глава Русской Православной Церкви.

При этом Патриарх в контексте истории напомнил о том, что непобедима только истинная Церковь.

«Церковь Христова непобедима. Это хорошо известно тем, кто изучает историю.

Но это должно быть зримо и тем, кто закрывает на нее глаза. Какие бы силы не пытались разрушить ее – это не по силам человека, ибо сам Господь сказал: «Созижду Церковь мою, и врата ада не одолеют», – отметил Предстоятель.

Также он поблагодарил народ за молитвенную поддержку весь украинский народ, и Митрополита Владимира «за ревностное стояние в истине».

«Пусть Господь хранит Украину, дарует ей мир, процветание, благоденствие, обновит веру народа, восстановит разделенное там, где оно есть. Сохранит единство церкви и дарует Божье благословение в ответ на нашу чистую веру и крепкую надежду. Я покидаю благословенную землю, оставляя часть своего сердца. Всегда Украина и украинский народ будут в моем сердце, ибо я осознаю себя приемником Киевских и всея Руси митрополитов, которые также в трудных обстоятельствах хранили веру и единство свого народа», - сказал Патриарх.

Также он призвал паству идти по пути указанному Христом, сохраняя веру, надежду и любовь в сердцах.

В память о пребывании в Почаевской Лавре Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир наградил Патриарха Владимира орденом в честь юбилея Почаевской Божий Матери.

После Литургии состоялось праздничное освящение колокола.

Добавим, что на праздничном Богослужении по случаю 450-летия принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери на Волынь присутствовали около 100 тыс. паломников.

Как передавал УНИАН, в 16.30 Патриарх отправится на самолете в Москву.