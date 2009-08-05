В Почаеве Патриарх призвал к восстановлению единства Церкви

Сегодня, в день празднования 450-летия принесения на землю Волынскую Почаевской иконы Божией Матери Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Почаевской Лавре

В проповеди после чтения Евангелия Святейший Патриарх Московский и всея Руси поздравил всех собравшихся с великим праздником в честь иконы, «о чудесных исцелениях от которой мы знаем непонаслышке». Также Патриарх напомнил собравшимся, что в этом году в Почаевской Лавре празднуется и 350-летие со дня обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Поясняя отрывок из Евангелия, который сегодня читался (Евангелие от Луки, эпизод о Марфе и Марии), Первоиерарх донес главную мысль: смыслом земного существования, главной ценностью бытия является соединение молитвы, веры и труда.

В своем слове Святейший Владыка отметил, что сейчас люди слишком полагаются на свои силы, на власть денег и напомнил, к чему приводят попытки построения благополучно общества без веры.

«Сочетание выры и труда, неба и земли образуют крест и указывают всему миру путь, по которому нужно идти», - подчеркнул Его Святейшество.

Патриарх обратился к Украине с призывом хранить веру, восстановить единство Церкви, «без чего невозможно Спасение».

Призыв не поддаваться на соблазны идолопоклонства обратил Святейший Патриарх и к России, Украине, Белоруси, Молдове, странам, которые образуют духовное пространство Святой Руси. Со святой горы Почаевской обратился Предстоятель Русской Православной Церкви и к Европе, дабы они «не повторяли урок построения общества без Бога».

Упомянул в проповеди Патриарх и о кризисе, отметив, что его корнями является «попирание морали».

http://patriarh.in.ua/ru/node/601