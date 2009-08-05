В Почаеве паломникам УПЦ КП предоставили ночлег

В Почаеве (Тернопольская область) в Свято-Успенской Почаевской Лавре в канун празднования 450-летия принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери на Волынь на вечерней службе присутствовали более 40 тыс. паломников.

Как передает корреспондент УНИАН, для того, чтобы приложиться к святыне, люди стояли в очередях по нескольку часов – миропомазывание продолжалось всю ночь. Верующим раздавали буклеты с информацией о Почаевской святыне и иконки с благословением Патриарха Кирилла.

Для того чтобы принять участие в Божественной Литургии, многие паломники ночевали под открытым небом.

Среди паломников присутствуют также верующие и духовенство Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а также Украинской Греко-Католической Церкви. В частности, священники УПЦ КП с семьями, которым был необходим ночлег, были размещены в классах духовной семинарии.

Для того чтобы все желающие могли принять участие в Божественной Литургии и причаститься, был изменен график богослужений. Ранняя Литургия в Свято-Успенской Почаевской Лавре началась в 4 утра и продлилась дольше чем обычно - до 8 утра.

В настоящее время ожидается начало поздней Литургии, которую возглавит Патриарх Кирилл. Божественной Литургией в Почаеве закончится визит Патриарха Кирилла в Украину. В 16.30 глава РПЦ отправится на самолете в Москву.