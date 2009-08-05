Патриарх Кирилл в Украине: День восьмой

Патриарх в Украине. 3 августа 2009 года — восьмой день визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину — начался с Божественной литургии в Свято-Троицком женском монастыре в Корце, которую Святейший Патриарх совершил вместе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром. По окончании богослужения стало известно, что в программе визита произошла очередная перемена — Патриарх Кирилл решил посетить город Ровно, приезд в который был отменен накануне.

К 12.00 близ Свято-Воскресенского Собора в Ровно собралось около двух тысяч человек, ожидавших приезда Патриарха. Здесь же был развернут и пикет Украинской народной партии, протестовавшей против приезда в город Предстоятеля Русской Православной Церкви. В пикете приняли участие около ста человек. Они достаточно свободно общались с представителями российских СМИ, поясняя мотивы своего протеста.

Следует напомнить, что еще в августе 1992 года кафедральный собор города Ровно был захвачен «Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата» (УПЦ КП). В распоряжении же канонической Украинской Православной Церкви остался лишь нижний Свято-Михайловский храм собора. Поэтому изначально было запланировано посещение Патриархом Кириллом только нижнего храма.

Несмотря на официальное заявление УЦЦ КП об отказе от участия в акциях протеста против визита в Украину Патриарха Кирилла, близ кафедрального Воскресенского собора прихожане УПЦ КП также устроили пикет, в котором приняли участие не только миряне, но и клирики этой конфессии. Никаких столкновений между участниками пикета и народом, встречавшим Патриарха, не было. Все имели возможность свободно высказать свое отношение к происходящему. Кроме того местные органы внутренних дел достаточно оперативно выставили кордоны, препятствовавшие столкновениям между представителями двух конфессий.

Святейший Патриарх прибыл к собору около 14.00. Его появление вызвало сильное оживление среди собравшихся на площади. Верующие Украинской Православной Церкви скандировали: «Наш Патриарх — Кирилл!» Участники акции протеста выкрикивали лозунги: «Геть московського попа!», «Наш патріарх — Філарет!», «Ганьба!».

Сначала Его Святейшество вошел в Михайловский нижний храм, а затем произнес приветственное слово, которое начал троекратным Пасхальным приветствием: «Христос воскресе!» Патриарх Кирилл сравнил посещенную им церковь с катакомбами первохристианских времен: «Я спустился сейчас в катакомбы и вспомнил первых христиан. Их жизнь тоже начиналась с катакомб, их служение тоже начиналось с катакомб. Но мы знаем, что, выйдя из катакомб, Церковь Христова всему миру проповедовала слово истины… Я передаю благословение всему городу Ровно, Ровенской епархии, украинскому народу. Храните веру православную! И несмотря на разделения, храните свое единство!.. Радуюсь, что, несмотря на трудности и искушения, Господь привел меня в этот храм и в этот город, чтобы увидеть Ваши радостные лица». Ровенскому кафедральному собору Святейший Патриарх подарил икону Христа Спасителя. В ответном слове архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей поблагодарил Его Святейшество за пастырское посещение города Ровно и преподнес Патриарху издание Острожской Библии, а также епитрахиль и поручи. Из Ровно Патриарший кортеж направился в Свято-Николаевский женский монастырь в поселок Городок, где его уже ждал Блаженнейший Митрополит Владимир.

После краткого приветствия и обеда Городокском монастыре Его Святейшество отправился в Луцк. Здесь была организована наиболее массовая за все время пребывания Патриарха в Украине акция протеста. Близ строящегося кафедрального собора Патриарха Кирилла ожидало около тысячи человек с флагами Украинской народной партии и партии «Свобода». Здесь звучали все те же протестные лозунги. Участники пикета как через громкоговорители, так и в общении с журналистами сообщали, что их акция носит исключительно мирный характер. Они не препятствовали Патриарху Кириллу посетить временный кафедральный собор Луцкой епархии, а лишь выказывали свое отрицательное отношение к визиту Патриарха Кирилла в Украину. Однако сторонников канонической Украинской Православной Церкви близ строящегося собора было в несколько раз больше. Они скандировали лозунг «Наш Патриарх Кирилл!», пели Символ веры и молитву «Отче наш». Столкновений между приверженцами двух конфессий в Луцке (как и в Ровно) зафиксировано не было.

Его Святейшество прибыл в Луцк около 17.00. Близ строящегося собора его встретил митрополит Нифонт, который произнес прочувствованное слово. Он отметил, что Патриарх Кирилл, хотя «и побывал практически во всех странах мира», пожалуй, еще не видел такого храма, как временный собор города Луцка. Митрополит Нифонт попросил Его Святейшество обратиться к собравшимся верным чадам Луцкой епархии Украинской Православной Церкви со словом назидания.

Свое ответное слово, как и в Ровно, Патриарх Кирилл начал Пасхальным приветствием «Христос воскресе!» Отвечая на слова митрополита Нифонта, Патриарх Кирилл подчеркнул: «Вот, владыка сказал, что я никогда не видел таких храмов. Он прав. Но никогда я не видел и таких горячих глаз, таких замечательных лиц, такого большого количества людей, которые окружают этот внешне такой не очень-то великолепный храм. Но ведь не стены украшают людей, а люди украшают стены. И когда-нибудь в этом храме будет музей — музей церковной истории, который будет говорить потомкам о силе веры жителей Луцка, о их верности Церкви, о их верности Христу». Патриарх подарил строящемуся кафедральному собору Казанскую икону Божией Матери, а митрополиту Нифонту — панагию.

Из Луцка Святейший Патриарх Кирилл отправился в Зимненский Свято-Успенский женский монастырь, где состоялась его встреча с духовенством Львовской епархии, на которой представители прессы не присутствовали.

Таковы итоги восьмого дня пребывания Святейшего Патриарха Кирилла в Украине. Пожалуй, именно в этот день Его Святейшеству пришлось столкнуться с наиболее сильными протестами против его визита в Украину. При этом никаких препятствий для пастырского посещения епархий и общения Патриарха с верными чадами Украинской Православной Церкви ни в Ровно, ни в Луцке не было.