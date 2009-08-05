Патриарх Кирилл в Украине: День девятый

Патриарх в Украине. Официальная программа 4 августа 2009 года — девятого дня визита Святейшего Патриарха Кирилла в Украину — началась с посещения древнего города Владимира-Волынского, который впервые упомянут в летописи под 988 годом. Тогда святой князь Владимир, совершавший поход на Запад, покорил этот город и назвал его своим именем. Впоследствии Владимир-Волынский стал центром одноименного княжества, а в 992 году здесь была основана епархия Русской Церкви. В городе сохранился один из древнейших архитектурных памятников Украины — кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Этот храм был построен в 1160 году. Однако современный вид он приобрел после реконструкции конца XIX – начала ХХ вв.

В 12.00 Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Владимир прибыли во Владимир-Волынский и посетили Успенский собор. У древнего храма высоких гостей встречал епископ Владимир-Волынский и Ковельский Никодим с духовенством епархии. Также на подъезде к собору был устроен пикет Украинской народной партии, протестующей против визита в Украину Патриарха Кирилла. Как и в других городах (Ровно и Луцке) пикет носил мирный характер.

Епископ Никодим обратился к Патриарху с приветственным словом, в котором рассказал об истории епархии и Волынского края, и преподнес Его Святейшеству икону всех Волынских святых. Затем слово произнес Патриарх Кирилл. Он отметил, что Успенский собор — «это не просто архитектурный памятник мирового значения. Это великий символ правды Божией, которая подобно траве способна прорасти сквозь дорогу, покрытую асфальтом». Его Святейшество напомнил, что ровесником этого собора является знаменитый Успенский собор во Владимире на Клязьме. Теперь на просторах между этими двумя соборами «существуют суверенные государства, и Православная Церковь с уважением относится к этому выбору людей… В каждом из этих государств она служит народному благу, примиряя людей, снимая конфликты, призывая жить по законам любви. И при всем этом Церковь сохраняет свое единство». Также Святейший Патриарх поделился своими впечатлениями от посещения святых мест Украины: «Я радуюсь тому, что программа моего пребывания включает посещение значительных святых мест, где я, в первую очередь соприкасаясь с этими святынями, чувствую присутствие благодати. Я говорил, что мне нужно помолиться с украинским народом, и я повторяю сейчас, уже при завершении своего посещения: эта молитва состоялась. Я сердцем почувствовал ваши сердца, я увидел ваши лица. Я почувствовал великую силу веры, которую хранит благочестивый украинский народ. И я хочу поддержать вас в этом хранении веры. Будьте тверды и непоколебимы, и одновременно любвеобильны и милостивы. Помните, что Господь заповедал нам именно на основе любви строить отношения друг с другом. И да поможет всем нам Господь стоять в истинах православной веры, хранить наше духовное единство, но наипаче же хранить способность жить по закону Божьему, хранить верность Господу Иисусу Христу». В дар Успенскому собору Святейший Патриарх преподнес икону Христа Спасителя, а епископу Никодиму подарил панагию.

После обеда в епископской резиденции Святейший Патриарх Кирилл отправился в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

В 16.30 Его Святейшество прибыл в Лавру. Здесь с приветственным словом к нему обратился Блаженнейший Митрополит Владимир. После этого Святейший Патриарх обратился к тысячам верующих, прибывших в Лавру в канун праздника Почаевской иконы Пресвятой Богородицы: «Я буду молиться сегодня и завтра сугубо о всех вас, об Украине, которая особенно нуждается сегодня в мире и согласии. О том, чтобы прекратились политические столкновения и противоборство тех, кто по-разному понимает смысл церковного бытия. Я буду молиться о восстановлении единства всех православных людей Украины… Верю, что Пречистая Царица Небесная приклонит свою милость к Церкви нашей, сохранит ее единство, восстановит единство там, где злой человеческой волей оно нарушено, поможет объединению Украины, преодолению тех скорбных обстоятельств, которые сегодня имеют место в жизни этой благословенной страны».

Программа девятого дня пребывания Святейшего Патриарха Кирилла в Украине завершилась праздничным всенощным бдением в Почаевской Лавре. 5 августа в день памяти Почаевской иконы Пресвятой Богородицы Его Святейшество вместе с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром совершат Божественную литургию в Успенском Соборе Лавры.