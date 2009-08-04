Возле Почаевской Лавры Патриарха встретили более 40 тысяч верующих

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ только что прибыл в Почаев Тернопольской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Патриарха встретили духовенство и более 40 тысяч верующих. Устлана полевыми цветами дорожка - от подножия Лавры к вратам, и дальше к храму.

Сейчас началось вечернее Богослужение. Противников визита во время встречи Патриарха замечено не было. Их не пропустила охрана - казаки и “Беркут”, стоящие в 2-3 километрах от Почаевской Лавры. Потому проведение Крестного хода, который был заявлен представителями УПЦ КП, теперь под вопросом. Палаточный лагерь, разбитый верующими УПЦ КП, расположен за пределами кордонов стражей порядка. Не пропускают к лавре также транспорт, вместе с тем пешие паломники проходят к монастырю беспрепятственно. Паломники, некоторые из них живут в палаточном лагере уже два дня, обеспечены бесплатным питанием. Людям подают горячий борщ, гречневую кашу, хлеб и овощи. Среди паломников есть граждане Украины, России, Молдовы, Чехии. Ожидается, что количество паломников возрастет. На завтра – день 450-летия принесения Почаевской иконы Божьей Матери - их может быть до 100 тысяч.