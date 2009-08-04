В Почаевской Лавре завтра - престольный праздник

В Почаеве (Тернопольская область) в Свято-Успенской Почаевской Лавре завтра состоится празднование в честь 450-летия принесения Почаевской иконы Божьей Матери на Волынь.

Как передает корреспондент УНИАН, накануне праздника верные УПЦ приняли участие в 20-километровом крестном ходу - от подворья Анны Гойской к Свято Успенской Почаевской Лавре. Верующие стали свидетелями того, как после крестного хода и молебна сразу пошел дождь, которого здесь ожидали длительное время.

Справка УНИАН. Чудотворная Почаевская икона Божьей Матери - одна из наиболее чтимых Православной церковью. Находится в Почаевской Лавре (Почаев, Кременецкий район, Тернопольская область). Празднование в честь иконы происходит 5 августа.

Икона написана масляными красками в византийском стиле на доске из липы. Она изображает Матерь Божью в пояс из Богоребенком на правой руке. Также на иконе изображены святые: пророк Илия, мученик Мина, первомученик Стефан, преподобный Авраамий. Снизу - святые женщины: Параскева, Екатерина, Ирина-дева.

В 1597 роке монастырю икону подарила богатая вдова Анна Гойская, которая владела Почаевом во второй половине XVI века. В свое время в знак благодарности за сердечный прием эту икону Анне подарил греческий митрополит Неофит. А.Гойськая просила Пречистую об исцелении слепого от роду брата Филиппа. И произошло чудо - он прозрел. После такого чуда А.Гойськая с крестным ходом перенесла ее на Почаевску гору для общего поклонения и щедро наделила монастырь землями.

В 1866 году для чудотворной иконы изготовлена риза из 2 фунтов чистого 82-й пробы золота и 20 золотников. Для украшений использованы драгоценные камни.

450 лет икона своей чудотворной силой посылает благодать Божью, и каждому, кто обращается с искренней верой и молитвой, предоставляется помощь и исцеление.