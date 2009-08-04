Богословская: вера – это естественное состояние украинцев

Народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что визит Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину стал прекрасным поводом убедиться, что вера – это естественное состояние украинцев.

На сегодняшней пресс-конференции в Тернополе она сказала, что во время встреч с Патриархом КИРИЛЛОМ люди забывают о бытовых проблемах, о своих неурядицах, вместо этого начинают излучать радость. “Я это увидела во время пребывания в Луцке, там паломники были чрезвычайно теплые. Люди устали от вражды и, собственно, благодаря таким визитам становится очевидно, что в полирелигиозности – наша сила, а не проблема”, – считает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она также считает, что визит Патриарха КИРИЛЛА стал еще одним поводом задуматься над тем, что Бог – один, а 10 заповедей Божьих – одинаковые для всех. “Также стоит задуматься о целесообразности введения в учебных заведениях теологии или религиеведения. По моему мнению, это нужно делать, ведь в рамках той поликонфессионности, которая существует в Украине, детям стоит сызмальства знать об истории той или другой конфессии, о ее принципах и сущности”, – убеждена И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Вместе с тем, она отметила и некоторые негативные факторы, которые сопровождают визит Патриарха КИРИЛЛА. “Иногда священники УПЦ КП ведут себя крайне агрессивно. Даже агрессивнее, чем те неверующие парни, которым заплатили, чтобы они постояли с флагами “Свободы”, – сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ. Несмотря на это, говорит депутат, лично у нее осталось приподнятое настроение от всех проповедей КИРИЛЛА.

Она также сообщила, что собирается побывать после Луцка и в Почаевский лавре – сегодня на всенощной, а завтра – в день своего рождения – на патриаршей литургии. “Уже после этого поеду в Каменец-Подольский отмечать свой день рождения в кругу друзей”, – сообщила И.БОГОСЛОВСКАЯ.