Патриарх Кирилл посетил Владимир-Волынский

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ посетил Свято-Успенский кафедральный собор в городе Владимир-Волынский.

Как передает корреспондент УНИАН, у храма Патриарха встречали около 10 тыс. людей – более половины населения города. По словам Патриарха, Свято-Успенский Кафедральный собор (построен в 992 году. - УНИАН) напомнил ему Успенский собор во Владимире на Клязьме – ровесник украинского храма. Патриарх КИРИЛЛ обратился к верующим с приветственным словом, в котором подчеркнул, что православная церковь с уважением относится к выбору украинского народа (жить в независимом государстве. – УНИАН). «Город Владимир на Клязьме и Владимир-Волынский – оба эти города основаны святым равноапостольным князем Владимиром. Некогда это было одно государство, сегодня – это два государства, и православная церковь с уважением относится к этому выбору народа», - отметил Патриарх. В тоже время, глава РПЦ напомнил, что «православная церковь – мать всех народов и народностей» и она «служит Богу в простоте, любви и смирении». Патриарх КИРИЛЛ пожелал всем присутствующим, чтобы святой равноапостольный князь Владимир хранил Украину в мире, единомыслии и процветании.

Согласно программы пребывания в Украине, далее Патриарх КИРИЛЛ отправился в Почаевскую Лавру, где сегодня совершит Всенощное бдение. Завтра, в день празднования Почаевской иконы Божией Матери, Патриарх КИРИЛЛ возглавит Божественную литургию.. Визит Патриарха завершится освящением колокола, после чего, в 16.30 Патриарх отправится на самолете в Москву.