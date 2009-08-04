Патриарх Кирилл заявляет, что у него нет замечаний к местным властям по обеспечению его визита в Украину

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ заявил, что у него нет замечаний к местным украинским властям и органам правопорядка по обеспечению его визита на Украину, в том числе в город Ровно.

Как передает РИА "Новости", об этом сказал Патриарх, отвечая на вопросы западноукраинского духовенства в Зимненском монастыре под Владимиром-Волынским.

"Что касается местных властей, у меня нет ни одного замечания к тому, как меня принимают и в западной Украине, и в Киеве, и в Донбассе", - сказал он.

"Все организованно правильно. Все организованно очень хорошо, ненавязчиво", - цитирует Патриарха РИА "Новости".

Он пояснил, что никто его "не ограждает его от контактов с людьми", не мешает "подойти, благословить, поговорить".

"Порядок поддерживается полностью, поэтому эта сторона не вызывает у меня никакой озабоченности", - заключил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ находится с визитом в Украине с 27 июля по 5 августа. Он уже посетил целый ряд украинских городов, в том числе Киев, Донбасс, Севастополь, Корец. 2 августа он неожиданно изменил запланированный маршрут. Его самолет вместо западноукраинского Ровно взял курс на Киев. Как пояснили представители Московской патриархии, украинские власти настоятельно отсоветовали Патриарху лететь в Ровно, мотивируя это соображениями безопасности.

В понедельник Патриарх все-таки посетил Ровно. Его встречали как сторонники, так и те, кто выступает за независимость украинской церкви от Москвы.