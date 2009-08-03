Почаевская Лавра ожидает 100 тысяч паломников

В Почаевской Лавре ожидают 100 тысяч паломников на празднование при участии Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА по случаю 450-летия принесения Почаевской чудотворной иконы Божьей Матери на Волынь. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции сообщил глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ. По его словам, кроме украинских паломников ожидают группы из Молдовы и Восточной Европы. “Место паломничества обеспечили местами для установления палаток, парковками для автотранспорта, также решен вопрос обеспечения паломников питанием и питьевой водой, поскольку не исключали, что будет знойная погода”, – рассказал Ю.ЧИЖМАРЬ. Он добавил, что на подготовку к празднованию часть средств выделила Почаевская Лавра. Эти деньги пошли на ремонт дорог, освещения, установления указаний и частично обеспечения полевых кухонь. Какая именно сумма была выделена Лаврой на эти потребности руководитель области назвать не смог, объяснив, что область не получала этих средств, а просто был определен перечень работ, финансирование которых возьмет на себя Почаевская Лавра при нехватке средств в областном бюджете.

“Думаю, мы проведем встречу при участии Патриарха КИРИЛА на должном уровне. Хотя если людей будет больше, как 100 тыс., тогда будет сложнее”, – отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он также добавил, что есть информация о возможных провокациях, которые готовятся во время приезда Патриарха КИРИЛЛА в Почаев, следовательно правоохранительным органам дано поручение обратить на это особенное внимание и принять меры для предупреждения возможных инцидентов. “Это исключительно религиозные посещения, и не хотелось бы, чтобы на этом делали себе пиар религиозные, партийные или общественные структуры. Хотя восприятие этого визита действительно является неоднозначным”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.