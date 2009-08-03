Патриарх сказал в Луцке, что будет так, как хочет Бог

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ посетил место строительства кафедрального собора во имя Всех святых, которые в земле Волынской просияли. Как передает корреспондент УНИАН, возле временного храма Патриарха встретили с большим караваем. По данным стражей порядка, на месте события присутствовали более 5 тысяч верующих.

Патриарх КИРИЛЛ обратился к верующим с приветственным словом, в котором подчеркнул свою радость от встречи с Западной Украиной.

«Имею большую радость встретиться с вами, дорогие братья и сестры, чтобы почувствовать вашу стойкость. Я никогда не видел таких храмов как ваш (сейчас на этом месте действует временный храм. - УНИАН), и таких горящих глаз верующих, которые согревают его. Когда-то здесь будет музей, который будет свидетельствовать о силе веры лучан», - сказал Патриарх.

Вместе с тем, глава РПЦ сообщил присутствующим некоторые подробности своей жизни.

«Перед тем как стать Патриархом я много молился и просил Бога благословить меня. И вот, одна женщина молилась и пришел к ней Серафим, и сказал передать КИРИЛЛУ, будет не так, как хотят они, а так, как хочет Бог», - отметил Патриарх. После этого верующие получили Патриаршее благословение.

Затем Патриарх КИРИЛЛ передал митрополиту Луцкому и Волынскому НИФОНТУ икону казанской Божьей матери. В свою очередь, НИФОНТ подарил Патриарху образ Божьей матери, которая именуется Волынской. На что Патриарх отметил, что Волынь всегда была опорой православной церкви на просторах Западной Украины.

На протяжении встречи около ста активистов волынской организации ВО «Свобода» выкрикивали в громкоговоритель: «Украине нужна независимая церковь» и пели - «Ой у лузі червона калина». После патриаршего обращения оппоненты свернули лозунги и разошлись, а верующие пели религиозные песни и получали иконы с изображением святого равноапостольного князя Владимира, которые благословил раздать всем присутствующим Патриарх.

Дальше, согласно программе пребывания, Патриарх КИРИЛЛ отбыл в Свято-Успенский Зимненский монастырь, где планируется, что он отправит всенощную.

Завтра Патриарх отбудет во Владимир-Волынский, где посетит Свято-Успенский кафедральный собор города Владимир-Волынский, после чего отправится в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру и отправит там всенощную.