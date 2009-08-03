В СБУ обещают рассекретить информацию об уничтожении церкви

Украина заинтересована, в том числе в сотрудничестве с Россией, в рассекречивании архивных материалов, которые касаются уничтожения украинской поместной православной церкви в 20-30-х годах прошлого столетия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов в Киеве.

«Важнейшее дело сейчас - восстановить историческую память, которая касается не только репрессий, но и преступлений против человечества: (19)26-й год – уничтожение украинской церкви, (19) 29-й год – фабрикуется дело против украинских церквей, 1300 приходов исчезают с территории Украины. Это были серьезные преступления, преступления против украинской поместной церкви, и они должны расследоваться. Но без правдивых документов это будет лишняя политизация процесса и пустые разговоры», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Именно поэтому СБУ рассекретила и сегодня передала представителям церквей и родственникам репрессированных священнослужителей, которые еще остались живыми, документы, которые касаются репрессий против церкви, сообщил председатель СБУ. Он отметил, что это только первый шаг спецслужбы в этом направлении.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, именно для того, чтобы установить правду о том периоде истории, спецслужба заинтересована «пойти дальше и рассекретить даже сфабрикованные дела».