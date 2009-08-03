Патриарх Кирилл о Поместной Церкви

Святейший Патриарх Кирилл: «Украинская Православная Церковь обладает духовной силой и способностью объединять весь народ, и то, что я вижу здесь, общаясь с людьми, меня в этом убеждает»

…Невозможно требовать и достигать единства, настаивая на победе своего частного мнения. Так не бывает. Это - самое важное, что должно войти в сознание всех православных людей (я говорю и о тех, кто сегодня находится в расколе). «Все или ничего» — это не разговор для Церкви. Когда нам говорят: либо автокефалия, либо ничего; либо автокефалия, либо раскол — это не разговор. Частное мнение, которое разделяют отделившиеся от канонического Православия группы, не может ставиться в качестве категорического условия объединения всех православных. Это методологический нонсенс, что очевидно любому человеку, имеющему хоть какой-то опыт переговоров и решения конфликтов ...

...Поэтому мне кажется, что Церковь, которая сегодня существует в Украине, соответствует реальным потребностям народа и страны. Украинская Православная Церковь является самостоятельной, во главе Церкви — ее Предстоятель, Блаженнейший митрополит Владимир, и Синод, который без всякого вмешательства Москвы решает все вопросы церковной жизни. А наше единство - в том, что мы сознаем себя великой и единой Православной Церковью, к которой принадлежит 80 процентов всех православных верующих в мире...

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после возложения цветов к мемориалу жертвами массового голода

...Сегодня мы чествуем, и завтра будем особо праздновать память святого равноапостольного Владимира, князя и просветителя, который великим деянием - Крещением Руси - содействовал тому, чтобы была основана наша Поместная Церковь, которая существует тысячу лет. Эта Церковь, господин Президент, существует. Есть Поместная Церковь в Украине! Если бы ее не было, не было бы сегодня Украины. Но на теле этой Церкви образовались раны, и раны надо уврачевывать - молитвой, осмыслением того, что со всеми нами произошло и происходит. Но самое главное - исцеление придет тогда, когда мы сумеем в сознании своем сопрягать очень важные истины. Первая истина в - том, что паствой церковной являются все крещеные православные люди. Вне зависимости от их политической ориентации, от их симпатий или антипатий, от их понимания истории - это все паства единой Поместной Церкви....

Патриарх Кирилл: «Нужно помнить о том, что счастье человека – в его сердце» (проповедь Святейшего в Горловском кафедральном соборе)

…Благословение Божие, покров Царицы Небесной и молитвы святителя Николая пусть хранят нас от всякого зла, укрепляя единство Церкви, сохраняя и поддерживая единство Украины, а также содействуя братскому общению славянских народов, вышедших из Киевской купели Крещения. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами! Аминь...