Патриарх Кирилл о расколе

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Успенской Святогорской Лавре

…Никому в голову не придет политическими, национальными, культурными или другими аргументами оправдывать распад семьи, развод мужа и жены, сиротство детей при живых родителях. Когда это происходит, мы содрогаемся от ужаса, мы понимаем губительную скверну этого деяния и молимся о том, чтобы Господь простил людей, дал им силы жить вместе. Что же говорить о единстве Церкви? Никакими аргументами, никакой человеческой мудростью, никакими человеческими идеалами нельзя оправдать раскол, потому что раскол ― это нарушение слов Господа о единстве Его наследия. Зачем же тогда в расколе совершать литургию и произносить кощунственно эти слова: «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие»? За лицемерие Бог наказывает - и тех, кто в расколе, и народ, который не понимает истины и Божественную заповедь о единстве Таинства Евхаристии предает во имя человеческих мечтаний и идеалов…

…Я верю, что Господь приклонит милость к Украине, вразумит власти, вразумит и тех, кто по неведению, забвению и окамененному нечувствию пребывает в расколе. Я верю в исцеление народа, в исцеление национальной жизни Украины. И как Патриарх в том числе и Украины, я буду делать все для того, чтобы народ воссоединился, чтобы политические и национальные противоречия исчезли, чтобы единая Церковь Христова, Церковь-мученица и исповедница, бывшая верной Христу даже до смерти и разделявшая судьбу своего народа, вновь имела силу и возможность обнять материнскими объятиями всех своих верных чад..

...Мое слово, исполненное любви, обращено сегодня не только к вам, жители Донбасса, но и к тем нашим братьям и сестрам, которые находятся в разделении. Мы будем молиться за вас, даже если вы не хотите этой молитвы, мы на коленях будем просить Бога, чтобы Он милость Свою приклонил к Украине, чтобы Он объединил Церковь, объединил народ, чтобы все вместе могли сказать: «Нас же всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие...

Выступление в прямом эфире телеканала "Интер"

...Церковь не должна усугублять разделения, которые провоцируются политическим плюрализмом в обществе; Церковь должна быть местом встречи людей разных взглядов, общим пространством, общим домом, в котором все мы так нуждаемся, будучи разделенными и по политическим, и по социальным, имущественным, национальным и другим признакам...

Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Божественной литургии в Киево-Печерской Лавре

...Однако в праздничном настроении нынешнего светлого дня присутствуют и печальные оттенки. Эта печаль происходит от того, что не все наши единоверные братья разделяют с нами сей праздник. Иные из них пребывают вне спасительной ограды Церкви, вне ее драгоценного единства. Помолимся ныне о них, чтобы Господь приклонил к ним Свою милость, чтобы вдохнул в них решимость презреть все преходящие человеческие страстные и греховные наваждения, и вернуться в дом Отчий, и соединиться с нами в радости и простоте сердца, совместно утверждая непреходящие ценности Святого Евангелия...

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после возложения цветов к мемориалу жертвами массового голода

...Церковь призвана быть тем местом, где люди обретают опыт любви и опыт единства. Там, где есть разделение, нет любви. И как лицемерно и ужасно, когда в Церкви происходит разделение во имя неких "высших" целей! Это разделение являет самое ужасное, что может быть в жизни христианина, – отсутствие любви. Какая же тогда можеть быть проповедь любви, где же Христос, если ради частных интересов, так или иначе понимаемых целей и задач мирского устроения разрушается основа человеческого бытия, разрушается и попирается человеческой злобой любовь? Это извращение христианского послания, это отказ от Евангелия, которое есть не человеческое, но Божественное откровение. Это отказ от Евангелия с его вечной системой ценностей, далеких от наших суетных устремлений...

...Я имел уже возможность соприкоснуться с нашим верующим народом как в Лавре, так и на улицах Киева, беседовать с людьми, председательствовать на первом в истории заседании Священного Синода Русской Церкви в Киево-Печерской Лавре, иметь беседу с господином Президентом. Мы обсуждали религиозную ситуацию здесь, в Украине. Конечно, разделение Православия является большим вызовом и большой проблемой...