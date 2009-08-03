Патриарх в Украине: День седьмой

Патриарх в Украине. 2 августа 2009 года в день памяти святого пророка Илии Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Владимир совершили Божественную литургию в Херсонесе у Свято-Владимирского собора. По одной из версий именно на этом месте в 988 году состоялось крещение святого князя Владимира. Двум Предстоятелям сослужило более ста архиереев из Украины, России, Беларуси и других стран. Также за богослужением присутствовали глава администрации города Севастополя С. В. Куницын, второй Президент Украины Л. Д. Кучма, народный депутат Украины В. Литвин.

По окончании Литургии митрополит Крымский и Симферопольский Лазарь прочел приветственный адрес Святейшему Патриарху от духовенства Крымской епархии. Затем со словом приветствия к Его Святейшеству обратился С. В. Куницын. В ответном приветствии Святейший Патриарх поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Владимира «за жертвенное служение Церкви Божией и ее единству». Патриарх также обратился со словом приветствия к верным чадам Крымской епархии — епархии, «на территории которой зародилось русское православие». В память о торжественном богослужении Его Святейшество передал в дар Владимирскому собору икону Знамения Пресвятой Богородицы, а митрополиту Лазарю подарил благословенную панагию.

После богослужения в Херсонесе Святейший Патриарх отправился на площадь Нахимова, где возложил венок к Мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 гг и обратился к собравшимся здесь севастопольцам. Свое слово Патриарх Кирилл посвятил христианскому осмыслению воинского подвига: «Нет другого такого служения, которое бы само по себе требовало от человека положения жизни и здоровья ради других. Для того, чтобы воин имел такую силу, чтобы у него хватало мужества … грудью своей защитить других, он должен быть очень сильный духом. Вот почему мы говорим сейчас о необходимости духовного попечения военнослужащих… Священнослужители должны работать в вооруженных силах и помогать нашей молодежи возгревать свой дух и быть способной, несмотря ни на какие соблазны жизни, если того потребуется, стать на защиту ближних своих и жизнь свою за это отдать».

После торжественного приема в ресторане «Рыбацкий стан» Святейший Патриарх отправился в аэропорт «Бельбек». Предполагалось, что в 15.30 он вылетит в Ровно. Однако, как стало известно в 16.00 Патриарший борт, взлетев в «Бельбеке», отправился не в Ровно, а в Киев. При этом два других самолета (на одном из них летел Блаженейший Митрополит Владимир с сопровождающими лицами, а на втором — представители российских и украинских СМИ) около 17.00 приземлились в Ровно. Позже председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Иларион (Алфеев) дал прессе официальное разъяснение. По его словам, Святейший Патриарх отказался от визита в Ровно «по настоятельной и категорической рекомендации властей, поступившей из Секретариата Президента Виктора Ющенко». Причиной этой рекомендации были трудности в обеспечении безопасности Святейшего Патриарха во время его запланированного пребывания в Ровно. Напомним, что еще 19 июля Ровенская областная организация Украинской народной партии приняла обращение к Президенту, Премьер-министру, Министерству иностранных дел Украины, главе СБУ, главе Ровенской областной госадминистрации и мэру города Ровно, в котором заявила о своем намерении организовать на Ровенщине акции протеста во время пребывания здесь Московского Патриарха.

В результате Патриарх отказался от поездки в Ровно. Он прилетел в Киев и отсюда поехал в Корецкий Свято-Троицкий ставропигиальный женский монастырь. Однако Блаженнейший Митрополит Владимир посетил Ровно. Из аэропорта он отправился в Свято-Воскресенский кафедральный собор, вокруг которого собралось несколько тысяч человек, ожидавших Патриарха. Митрополит Владимир поздравил собравшихся с праздником и передал им благословение Святейшего Патриарха Кирилла. Верующие с радостью приветствовали Предстоятеля Украинской Православной Церкви, хотя как духовенство, так и рядовые прихожане не скрывали скорби от того, что не смогли увидеть Патриарха Кирилла. Из Ровно Блаженнейший Митрополит Владимир отправился в Корец.

Около 20.00 Его Святейшество прибыл в Корецкий монастырь. Эта обитель является ставропигиальным женским монастырем и находится в прямом подчинении Патриарха Московского и всея Руси. Ставропигия была дарована Корецкому монастырю ровно двадцать пять лет назад указом Святейшего Патриарха Пимена.

Встречая высокого гостя в Троицком соборе монастыря, настоятельница обители игуменья Рафаила обратилась к Святейшему Патриарху Кириллу с приветственным словом. Она также преподнесла Предстоятелю Русской Церкви митру, вышитую сестрами монастыря. Его Святейшество, отвечая на приветствие, заметил, что сегодня он вошел в Корецкую обитель «не самым прямым путем». Затем Патриарх Кирилл поделился воспоминаниями о своих прежних посещениях Корецкой обители. «Корецкий монастырь на протяжении многих лет был рассадником благочестия и священнических призваний», — сказал Патриарх. Его Святейшество также вспомнил, что в годы своего ректорства в Ленинградских духовных школах он принимал в число воспитанниц регентской школы послушниц этого монастыря, которым местные власти отказывали в прописке. Одной из таких послушниц, окончивших регентскую школу при Ленинградской Духовной Академии, была и нынешняя настоятельница монастыря мать Рафаила.

Завтра утром Святейший Патриарх Кирилл и Блаженнейший Митрополит Владимир совершат Божественную литургию в Троицком соборе Корецкого монастыря.