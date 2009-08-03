Патриарх побывал в Свято-Николаевском монастыре

В Ровенской области Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ отменил встречу с местными журналистами, предусмотренную программой его визита.

Как передает корреспондент УНИАН, во время посещения Свято-Николаевского монастыря в селе Городок Ровенского района, куда Патриарх прибыл после встречи с верующими возле Свято-Воскресенского собора в Ровно, представители пресс-центра визита сообщили, что встреча главы РПЦ с прессой отменяется, вместо этого журналистов пригласили на встречу с Патриархом сегодня в Луцке.

Перед приездом в с. Городок Патриарх посетил на окраине Ровне место предполагаемого строительства кафедрального собора Украинской православной церкви (Московского патриархата).

После посещения Ильинского храма и храма Рождества Христова в Свято-Николаевском монастырском комплексе Патриарх КИРИЛЛ отобедал в трапезной монастыря, встретился с юными воспитанниками местной воскресной христианской школы и отбыл в Луцк.