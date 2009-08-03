Как встречали Патриарха в Ровно

Несколько тысяч сторонников предстоятеля РПЦ, Патриарха КИРИЛЛА встречали его возле Свято-Воскресенского собора в Ривне лозунгами: «Наш патриарх – Кирилл!».

Как передает корреспондент УНИАН, прибыв к собору с опозданием на несколько часов, Патриарх КИРИЛЛ спустился в нижний храм собора, который он назвал катакомбами.

В небольшой проповеди перед верующими он поблагодарил всех, кто хранит здесь православную веру и единство церкви, и пожелал людям, чтобы вера добавляла им сил и помогала преодолевать трудности, беречь единство православной церкви.

По поводу посещения нижнего храма патриарх отметил, что христианство в мире также начиналось с катакомб, но, выйдя из катакомб, церковь потом всему миру проповедовала слово истины.

При подъезде к собору Патриарх КИРИЛЛ также проехал мимо группы сторонников УПЦ КП, державших флаги УНП и выкрикивавших лозунги за единство Украинской православной церкви.

Патриарх КИРИЛЛ подарил верующим икону Спасителя и попросил раздать людям иконы Святого равноапостольного князя Владимира.

В настоящее время патриарх приехал в Городок, где примет участие в службе в Свято-Николаевском монастыре.