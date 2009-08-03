Визит Патриарха Кирилла на Западную Украину проходит без эксцесов
13:54, 03 августа 2009Праздники
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Каких-либо эксцессов во время посещения Предстоятелем Русской православной церкви КИРИЛЛОМ Западной Украины не происходит.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Как отметили в ДСО, Патриарх КИРИЛЛ провел службу в женском Корецком монастыре, который находится на границе Житомирской и Ровенской областей и в настоящее время следует через Ровно в Луцк.
При этом в МВД отметили, что в Ровно Патриарх КИРИЛЛ не планирует проводить какие-либо мероприятия.
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