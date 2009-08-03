Патриарх Кирилл посетит Свято-Воскресенский собор в Ровно

Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ посетит Свято-Воскресенский собор в Ровно.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, Патриарх посетит собор в течение ближайшего часа.

Согласно программе визита, также сегодня Патриарх КИРИЛЛ планирует посетить Свято-Николаевский Городокский монастырь и направиться в Луцк, где посетит строящийся кафедральный собор в честь Всех святых в земле Волынской просиявших и Свято-Успенский Зимненский монастырь.

Как сообщал УНИАН, западноукраинская часть визита главы Российской православной церкви должна была начаться с Ривне, но, как объяснил председатель синодального информационного отдела Московской патриархии Владимир ЛЕГОЙДА, маршрут был изменен "по неоднократным настоятельным рекомендациям и сообщениям властей".

Самолет с Патриархом на борту вместо Ривне приземлился в Киеве, после чего глава РПЦ на автомобиле направился в Корец (Ривенской области) в Свято-Троицкий монастырь, который находится в прямом подчинении Патриарху.

Ранее, 21 июля, около 600 членов Ривненской областной организации Украинской народной партии приняли обращение к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, Министерству иностранных дел Украины, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, главе Ривненской облгосадминистрации Виктору МАТЧУКУ.

В обращении речь шла о том, что посещение Патриархом КИРИЛЛОМ Свято-Воскресенского собора в Ривне и Свято-Николаевского Городоцкого монастыря, запланированное на 2 августа, может спровоцировать межконфессионный конфликт.

В документе, в частности, говорится, что среди многих храмов и монастырей, которые принадлежат УПЦ МП в Ривненской области, Патриархом выбраны именно те, где существует напряженность между православными церквями Киевского и Московского патриархатов. Ведь верхний храм Свято-Воскресенского собора в Ривне и Свято-Николаевская церковь возле монастыря в с. Городок Ривненского района принадлежат УПЦ Киевского патриархата.