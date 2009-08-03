Патриарх отслужил Литургию в Корецком монастыре

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в ставропигиальном Свято-Троицком Воскресенском Корецком женском монастыре Божественную литургию. За богослужением молился Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил настоятельницу Корецкой обители игумению Рафаилу (Хильчук) права ношения креста с украшениями.

После Божественной литургии, за которой в Свято-Троицком храме и вокруг него молилось несколько тысяч людей, игумения Рафаила поблагодарила Предстоятеля Русской Православной Церкви за приезд в обитель и за радость молитвенного общения.

Затем прозвучало Первосвятительское слово, в котором Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к насельницам Корецкого монастыря и всем молившимся за богослужением, отметил, в частности, что история обители являет пример стояния в вере и непоколебимой верности Православию.

На память об общей молитве за Божественной литургией Святейший Владыка передал Свято-Троицкому Воскресенскому Корецкому монастырю образ Святой Троицы. Всем пришедшим на богослужение по благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви были розданы образки святого равноапостольного князя Владимира.