Слово Патриарха в ставропигиальном Свято-Троицком Корецком монастыре

Ваше Блаженство,

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства,

матушка Рафаила,

дорогие браться и сестры!

С совершенно особым чувством, хотя, может быть, не самым прямым путем я достиг Свято-Троицкой Корецкой обители и вошел через святые врата в этот замечательный храм.

Хорошо известна история Корецкой обители - она связана со стоянием за Православие, стоянием за правду Божию. Отмечена сия обитель и духовными трудами тех людей, которые оставили глубокий след в истории Православия, в жизни народа своего. То были и святые подвижницы, и благочестивые пресвитеры, и многие-многие, кто получил в стенах Корецкой обители свое первичное религиозное воспитание. Сам Корец на протяжении долгих лет был питомником благочестия и священнических призваний: мы знаем, как много архиереев и благочестивых пресвитеров вышли из этого места, как много монашествующих возжелали соединить навсегда свою жизнь со Христом через принятие святых обетов.

Я прибыл в этот монастырь, памятуя о том, что 25 лет назад, в трудное время начала нестроений, мой блаженнопочивший предшественник предоставил этому монастырю ставропигию. Надеюсь, что особое Патриаршее попечение о сей обители сыграло важную роль в ее жизни в минувшую четверть века.

Я хорошо помню приезд в Корецкий монастырь вместе со Святейшим Патриархом Алексием в далеком 1990 году. Я помню, какие огромные проблемы стали возникать тогда в церковной жизни, как много было вопросов к Святейшему Патриарху и как много было надежд, связанных с его пребыванием в этой обители. За 25 лет что-то, несомненно, изменилось к лучшему. Тем не менее, еще продолжаются разделения на сей благочестивой земле, еще есть люди, которые свой религиозный выбор окрашивают не в христианские тона, а в противоположные им, питаясь не столько любовью, сколько недоброжелательством.

Мы молимся за всех, мы ни к кому не имеем зла, мы верим, что только любовью и правдивым словом можно смягчить человеческие сердца. Всякая встречная сила вызывает озлобление. Именно поэтому Господь сказал: «Кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и левую» (см. Мф. 5. 39) — не потому, что Он требует от нас проявлений слабости, а потому что когда мы не отвечаем злом на зло, оно пресекается. Если же мы отвечаем на зло злом, то получаем встречный удар зла, и так до бесконечности. Именно для того, чтобы люди могли жить, чтобы род человеческий не исчез, Господь и дал нам эту дивную заповедь о любви, в том числе к врагам. Это не просто декларация, не простые слова, это наши убеждения; мы эти убеждения хотим сделать очевидными для всех, подчеркивая, что именно такой и только такой путь ведет людей в Царствие Небесное подает радость на пути земной жизни.

Спасибо Вам, матушка Рафаила за то, что Вы мне напомнили об особых связях, которые я имею с этой обителью. В трудное для обители время, когда невозможно было прописать сестер, когда время от времени монастырь подвергался рейдам милиции, которые были направлены на то, чтобы выявить новых молодых послушниц, в годы моего пребывания на посту ректора Санкт-Петербургских Духовных школ двери нашей академии по просьбе ныне блаженно почившей матушки Наталии (Ильчук) были открыты для тех, кто должен был на время укрыться от этих гонений, чтобы потом во благовремении получить разрешение на монастырскую жизнь, на проживание здесь, в Корецкой обители. Являясь неким подобием убежища для благочестивых послушниц, Санкт-Петербургские Духовные школы стали для них и родным домом, где они получали богословское и музыкальное образование.

Я очень рад, что именно выпускница Санкт-Петербургской Духовной школы — Регентского класса — матушка Рафаила сегодня возглавляет Корецкую обитель. Замечательно, что у вас здесь свой регентский класс с катехизаторским направлением, потому что Церковь наша действительно нуждается и в регентах, и в катехизаторах, и в учителях — в благочестивых, сильных лидерах из числа мирян, которые вместе с духовенством могли бы содействовать духовному возрождению народа Божия.

Я радуюсь возможности совершить завтра Божественную литургию, вместе с Вами помолиться о преодолении разделений, о том, чтобы любовь восторжествовала в человеческих сердцах, чтобы среди людей был мир, и по крайней мере, чтобы мир был среди православных людей. Будем за это крепко молиться. И верим, что Пречистая Царица Небесная будет слышать наш голос, будет слышать нашу молитву, и даст нам то, что мы просим, — дерзновение, веру, любовь.

Я хотел бы приветствовать всех вас, мои дорогие братья и сестры, благочестивых паломников, жителей Корца, тех, кто пришел в обитель, чтобы приветствовать своего Патриарха вместе с ним помолиться. Пусть благословение Божие, Покров Пречистой Царицы Небесной пребывает со всеми нами. Аминь.