Патриарх продолжает поездку по Западной Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня утром совершит божественную литургию в Свято-Троицком Корецком женском монастыре (Ровненская область). Как сообщили УНИАН в пресс-центре визита, ни каких изменений в программе пребывания Патриарха не предусмотрены. Согласно запланированной поездки, сегодня Патриарх посетит Свято-Николаевский Городокский монастырь и направится в Луцк, где посетит строящийся кафедральный собор в честь Всех святых в земле Волынской просиявших и Свято-Успенский Зимненский монастырь.

Как передавал УНИАН, западноукраинская часть поездки главы РПЦ должна была начаться с Ровно, но, как объяснил председатель синодального информационного отдела Московской патриархии Владимир ЛЕГОЙДА, изменения в маршруте произошли «по неоднократным настоятельным рекомендациям и сообщениям властей". Самолет с Патриархом вместо Ровно приземлился в Киеве, после чего глава РПЦ на автомобиле направился в Корец (Ровенская область) в Свято-Троицкий монастырь, который находится в прямом подчинении патриарху.

Святейший Патриарх очень сожалеет, что не смог посетить Ровно, "но он надеется, что его желание встретиться с православной паствой этого города осуществится в дальнейшем", отметили в пресс-офисе УПЦ.

В последние дни визита Патриарх планирует побывать во Владимир-Волынском, и завершить визит посещением Почаевской Лавры.