Как готовились встретить Патриарха в Ровно?

Среди нескольких тысяч верующих Украинской православной церкви, которые собрались возле Свято-Воскресенского кафедрального собора в Ровно встретить Патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА, были также прихожане УПЦ Киевского патриархата, которые в это время пришли на Службу Божью по случаю православного праздника Пророка Ильи (второй, главный, этаж собора принадлежит местной общине УПЦ Киевского патриархата).

Как передает кореспондент УНИАН, почти все время со второго этажа собора над тысячным собранием православных звучала служба, усиленная громкоговорителями на улице. Служба не прекратилась даже тогда, когда перед собором произносил речь митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР, который вынужден был говорить, почти касаясь губами микрофона, чтобы его услышали люди.

Кроме сторонников УПЦ Киевского патриархата, возле собора в Ровно и на прилегающих улицах и площадях было много представителей политических организаций, в частности, местных организаций Украинской народной партии и ВО «Свобода». В частности, представители «Свободы» разбили несколько агитационных палаток на прилегающей к собору площади Независимости, где раздавали горожанам политическую литературу и держали несколько лозунгов с требованиями создания Единой поместной православной церкви в Украине.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областной организации ВО «Свобода» Степан МОЛЧАН, целью их акции было не столько обратить на себя внимание Патриарха КИРИЛЛА, сколько рассказать жителям города о политической и религиозной ситуации в Украине.

Также, по данным местных журналистов, немало оппонентов Патриарха КИРИЛЛА выезжали в Ровенский аэропорт. Там они держали лозунги и транспаранты, призывавшие патриарха уважать суверенные права украинцев, в частности, право на создание Единой поместной православной церкви.

Как сообщалось, Патриарх КИРИЛЛ изменил свой маршрут и не прилетел в Ровно самолетом. Вместо этого он автомобилем добирался из Киева до г.Корец, где было запланировано его посещение Свято-Троицкого ставропигиального монастыря и Регентско-катехизаторского училища.