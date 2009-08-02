Патриарх Кирилл надеется на встречу с паствой в Ровно в будущем

"Святейший Патриарх более всех огорчен случившимся", - сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА Новости.

По его словам, Секретариат Президента Украины настоятельно не рекомендовал Патриарху Кириллу посещать Ровно "в связи с опасностью столкновений, которые могли бы привести к тяжелым последствиям".

"В этой ситуации у Патриарха не было возможности противодействовать данному решению украинских властей", - сказал протоиерей Николай Балашов.

«Патриарх преисполнен благодарности к тем, кто его встречал в Ровно и тем, кто участвовал в организации его поездки в Ровенскую область, и выражает надежду, что его встреча со своей паствой в Ровенской области состоится в будущем», подытожил спикер.