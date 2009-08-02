Патриарх Кирилл направляется на автомобиле в Корец

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Киев и в настоящий момент направляется на автомобиле в город Корец (Ровенская область), где посетит Свято-Троицкий ставропигиальный монастырь и совершит заупокойную литию по почившим настоятельницам обители, а также посетит Регентско-катехизаторское училище.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-центра визита Патриарха в Украину, пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, встречу с тысячами людей, ожидающих приезда Патриарха в Свято-Воскресенском соборе в городе Ровно провел Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир.

«Блаженнейшего приветствовало большое количество людей – все радостно встречали своего митрополита. Митрополит произнес проповедь и передал пастырское благословение всем верующим», - сообщил отец Георгий.

Как передавал УНИАН, Патриарх Кирилл по рекомендации украинских властей изменил маршрут своей поездки по Украине - из Севастополя он прибыл в Киев и по рекомендациям по рекомендациям администрации президента Украины, отказался от посещения города Ровно.

По словам председателя синодального информационного отдела Московской патриархии Владимира ЛЕГОЙДЫ, изменения в маршруте произошли «по неоднократным настоятельным рекомендациям и сообщениям властей. В частности, В.ЛЕГОЙДА отметил, что «самолет должен приземлиться не в Ровно, а в Киеве».

«Мы не знаем подробностей, готовятся ли провокации - действуем по рекомендациям, идущим от администрации президента Украины и секретариата", - сообщил В.ЛЕГОЙДА.

Как сообщал УНИАН, 21 июля около 600 членов Ровенской областной организации Украинской народной партии приняли обращение к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, Министерству иностранных дел Украины, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, главе Ровенской облгосадминистрации Виктору МАТЧУКУ.

В обращении речь шла о том, что посещение Патриархом КИРИЛЛОМ Свято-Воскресенского собора в Ровно и Свято-Николаевского Городоцкого монастыря, запланированное на 2 августа, может спровоцировать межконфессионный конфликт. Его авторы обращали внимание на то, что в верхний храм ровенского кафедрального Свято-Воскресенского собора принадлежит УПЦ КП, а вблизи Городоцкого монастыря, куда также планирует приехать Патриарх, действует Свято-Николаевская церковь, которая подчинена Киевскому патриархату.