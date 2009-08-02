Патриарх Кирилл неожиданно возвращается в Киев

Патриарх Московский Кирилл по рекомендации украинских властей изменил маршрут своей поездки по Украине и отказался от посещения города Ровно.

Об этом со ссылкой на председателя синодального информационного отдела Московской патриархии Владимира Легойду, сообщает "Эхо Москвы".

"Произошли изменения в маршруте поездки святейшего патриарха Кирилла. По неоднократным настоятельным рекомендациям и сообщениям властей, самолет должен приземлиться не в Ровно, а в Киеве", - сказал собеседник агентства.

"Еще во время подготовки этого визита мы неоднократно слышали рекомендации не приезжать в город Ровно, тем не менее патриарх просил обеспечить возможность встретиться со своей паствой. Мы не знаем подробностей, готовятся ли провокации - действуем по рекомендациям, идущим от администрации президента Украины и секретариата", - сообщил Легойда.