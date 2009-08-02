Патриарх благословил севастопольцев на площади Нахимова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих, которые собрались на площади Нахимова в центре Севастополя, передает РИА Новости.

Выйдя из здания государственной администрации города после встречи с губернатором Севастополя Сергеем Кунициным, Патриарх прошел вдоль милицейского оцепления на площади Нахимова, приветствуя и благословляя верующих.

Собравшиеся приветствовали Первосвятителя возгласами: "Наш патриарх - Кирилл", "Россия", "Спасибо".

По данным первого заместителя председателя государственной администрации Севастополя Владимира Казарина, в мероприятиях с участием патриарха участвовали более 100 тысяч человек.

По его информации, более 65 тысяч человек собрались в Херсонесе возле собора святого Владимира, чтобы увидеть богослужение, которое возглавил патриарх, еще 25 тысяч - ждали первосвятителя в центре города на площади Нахимова.

"Кроме того, как минимум, 15 тысяч слушали богослужение на улицах, прилегающих к Херсонесу", - сказал Казарин.

По его словам, верующие начали прибывать в город за несколько дней до мероприятия.

Поломникам "очень помогли большие экраны, на которых транслировалась церковная служба", - отметил чиновник.

Торжествами в Севастополе завершилось пребывание предстоятеля РПЦ в Крыму. Вечером патриарх прилетит в город Ровно на Западной Украине. Согласно программе, после прилета Его Святейшество посетит Свято-Воскресенский собор города.