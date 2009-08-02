Проповедь Патриарха Кирилла за Божественной литургией в Херсонесе

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сей воскресный день совпадает с праздником святого пророка Божия Илии. Пророк Илия был великим и грозным провидцем Божией воли и Божией правды, он целью жизни полагал ограждение народа своего от прельщения язычеством и боролся с языческой ложной рукотворной верой силой своей молитвы, силой своего слова и силой чудодейственной.

Сегодня в воскресный день полагается чтение отрывка из первой главы первого послания к коринфянам. Апостол Павел обращается к жителям древнего Коринфа и говорит: Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений (1 Кор. 1. 10). Апостол призывает к тому, чтобы они были едины в мыслях и едины в духе (ср. 1 Кор. 1. 10). И слова его не случайны, потому что юная Коринфская Церковь разделилась: многие проповедовали в этом известном городе - одном из центров тогдашнего греческого и римского мира, и каждый хотел идти за своим проповедником - одни за Павлом, другие за Петром, третьи за Аполлосом. И восклицает апостол Павел: Разве разделился Христос? (1 Кор. 1. 13) и призывает и умоляет именем Господа Иисуса Христа быть Коринфской Церкви единой.

Совершая в этот воскресный день и день памяти святого пророка Божия Илии торжественное богослужение в древнем Херсонесе, у места крещения святого благоверного князя Владимира, мы, конечно, вспоминаем и это событие. Великий князь здесь, на той земле, где мы сейчас стоим, войдя в купель и выйдя из нее, отряс слепоту душевную и вкупе с ней телесную. Он стал новым человеком - воспринял истину Христову и жизнь свою посвятил тому же, чему посвятил жизнь пророк Божий Илия - борьбе с язычеством.

Как удивительно, что по стечению обстоятельств эти события совпали в сегодняшнем торжественном богослужении: и воспоминания о пророке Илии, и воспоминания о князе Владимире, и замечательное апостольское чтение о единстве Церкви - все эти мысли соединяются воедино и одна восполняет другую.

Казалось бы, борьба с язычеством перестала быть актуальной. Две тысячи лет существует Церковь Христова, две тысячи лет она призывает людей к высшему Божественному идеалу жизни, который был указан Самим Христом. Казалось бы, что проще: следовать этому идеалу, воплощать его в жизнь и получать от Бога то, что Он обещал каждому, кто любит его и кто слышит Его слово. А Господь обещал жизнь, и жизнь с избытком (см. Ин. 10. 10) - полноту человеческого бытия, которая начинается здесь, в этой земной человеческой реальности, и переходит в вечность, в немеркнущее Божественное Царство. Бог обещал нам захватывающую перспективу бытия, которая не ограничивается семьюдесятью или восемьюдесятью годами человеческой жизни. Какие могут быть иные, ложные боги, какие могут быть идолы, какая сила может заслонить эту перспективу вечной жизни?

Но мы знаем, что живы идолы, и они заслоняют такую перспективу. Еще совсем недавно этим идолом была человеческая идея, которая была соединена с политической практикой. Такое соединение идеи с политической практикой мы называем идеологией. Та идеология сформировала свои ценности, создала своих идолов. Ведь идол - это рукотворный бог, который физически делается человеческими руками, и тогда появляются истуканы, которым поклоняются несчастные ослепленные люди. Но идол может быть результатом иной человеческой деятельности - мыслительной, и тогда на свет появляются ложные ценности и ложные идеологии, которые закрывают для человека путь к Богу. Как поклонение идолам во времена князя Владимира было связано с кровью, ибо сопровождалось кровавыми жертвоприношениями и диавольскими оргиями, так и человеческие идеологии приносят на алтарь идолам человеческие жизни -загубленные жизни, потерянные для жизни земной и для Царствия Божия.

Может показаться, что все это в прошлом, и ныне нет никакой опасности идолопоклонства. Это глубочайшее заблуждение, потому что и сегодня люди лепят своими руками идолов, рукотворных богов, больших и маленьких: это новая психология бытия и философия жизни, которая связана с непременным богатством, успехом, властью, деньгами; это новая философия бытия, которая обращается не к разуму, а к желудку и кошельку человека, которая именно с этими человеческими страстями, с их раскрепощением и удовлетворением связывает такое понятие, как полнота жизни. В сознании современного человека жизнь с избытком - это когда ем по горло и то что хочу, когда удовлетворяю все свои инстинктивные потребности без всякого ограничения, когда приобретаю все, что хочу приобрести, когда беру власти столько, сколько могу взять. И для поклонения этим идолам мобилизуются силы не только людей, но и обществ и государств.

А что происходит в человеческом общежитии, когда люди поклоняются не Богу, а идолам? Идолы раскрепощают инстинкт, идолы раскрепощают страсти. А люди, живущие по закону страсти, не могут жить вместе. Они могут эксплуатировать друг друга - материально, духовно, физически; они могут даже свои инстинкты эксплуатировать и выжимать из этого деньги или власть, а вот объединить людей идолополконство неспособно, потому что в основе объединения всегда лежит стремление людей быть друг с другом. Это можно сделать тогда, когда людей объединяет идеал, общие ценности. Церковь Христова и провозглашает эти общие для всех ценности и общие идеалы.

Мы молимся у стен храма, который был построен через 900 лет после крещения князя Владимира и который недавно был благолепно отреставрирован. Это наша общенациональная святыня, святыня всего нашего народа. Церковь, провозглашая высочайшие идеалы, одновременно призывает людей сохранять святость жизни, а также символы, связанные с проявлением этой святости.

Вокруг этого должен объединяться народ. А если он пытается объединиться, живя по закону страсти и поклоняясь ложным богам, то в основу объединения полагаются опасные идеи, которые не столько объединяют, сколько разделяют народ.

Мы все хорошо знаем из опыта жизни, из нашего быта, как иногда, собираясь дома с друзьями, начинаем, что называется, «перемывать кости» другим нашим знакомым и чувствуем некую солидарность, если нам поддакивают. Если кто-то говорит: «Вот этот плохой!», а ты с ним согшасился, ты уже, вроде бы, становишься его близким. Есть даже такое понятие – дружить против другого. Очень часто пытаются объединить людей, противопоставив их какому-то врагу, назвав врагом того, кто таковым не является. Всякое объединение людей против кого-то – это диавольское объединение. Оно не выдерживает испытания временем, оно разрушает здоровую ткань общественных отношений; как раковая опухоль, оно прорастает народную жизнь, а потом взрывается кровавым протуберанцем. Это страшное объединение, и достаточно обратиться к истории, чтобы увидеть цену всем этим объединениям, построенным на лжи и на ненависти, на поиске врагов и на воспитании людей в сознании того, что есть общий враг, а мы должны объединиться. Это все – идолопоклонство.

И здесь, у святых стен храма, что стоит на месте крещения святого князя Владимира, невольно вспоминаешь пример его жизни. Выйдя из купели крещения, он не огнем и мечом, но словом истины и любовью стал объединять народ - и создал великое Отечество от моря и до моря, которому уже тогда не было равных в Европе. Он, впитав в себя основы христианской культуры и христианскую веру, сумел воплотить этот драгоценный дар в жизни своего народа, заложив основу великой христианской восточной цивилизации, к которой все мы имеем счастье принадлежать, единство и целостность которой особо чувствуешь здесь, на земле древнего Херсонеса.

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, - какие потрясающие слова Апостола! Он умолял быть едиными, единомысленными, не впадать в идолопоклонство, не строить свою жизнь на основе ложных и опасных идей, приводящих к столкновению, к разделению, к страданиям, а нередко и к пролитию крови. Верим, что неслучайно в день памяти святого пророка Божия Илии, в этот воскресный день, в который воспоминаются сии пламенные слова апостола Павла, мы встретились с вами и объединились в молитве на месте крещения святого равноапостольного князя Владимира. Будем молиться о том, чтобы Господь дал силы нашему народу преодолевать искушения идолопоклонства, сохранять духовное единство, которое заповедал нам апостол Павел; хранить веру православную, семена которой посеял святой равноапостольный князь Владимир; хранить духовные сокровища и ценности, утверждавшиеся им на великой земле нашей.

И верим, что Господь приклонит к нам милость. Верим, что в ответ на веру, на желание жить по Его закону Он укрепит всех нас, поможет преодолеть конфликты и разделения, что были порождены человеческим грехом и историческими обстоятельствами, и поможет нам сохранить великое духовное единство. Только опираясь на это единство, мы можем быть успешными в следовании по тому пути, который Сам Бог открыл перед нами, которым Господь, указав его святому равноапостольному князю Владимиру, дал возможность всем нам следовать навстречу Его Божественному и немеркнущему Царству. Аминь.