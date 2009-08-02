Патриарх молится, чтобы в Севастополе «братья не смотрели друг на друга через прицел»

Патриарх Московский и всея Руси Его КИРИЛЛ сегодня в Севастополе, обращаясь с речью к собравшимся на площади Нахимова, призвал «отдавать все силы для того, чтобы сохранять мир здесь, в Севастополе, и вообще на всех пространствах исторической Руси». Как передает кореспондент УНИАН, КИРИЛЛ в самом начале своего выступления поприветствовал «в лице тех, кто здесь присутствует, в том числе в лице представителей флотов, всех тех, кто служит в российском флоте, и в украинском флоте». По его словам, «в результате исторических событий, которые мы все знаем, и о которым помним, так получилось, что здесь два флота, а не один. Но в этих двух флотах служат братья. Братья по вере, наследники Святого равноапостольного князя Владимира». И, как сказал Патриарх, «моя сегодня горячая молитва была о том, чтобы никогда и ни при каких условиях братья не смотрели друг на друга через прицел. Чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах рука одних не поднялась против других». Потому что, как считает Его Святейшество, «ничто не разделяет так, даже братьев, как пролитая кровь». Вот почему, добавил он, «мы должны отдавать все силы для того, чтобы сохранять мир здесь, в Севастополе, и вообще на всех пространствах исторической Руси. Чтобы брат никогда не воевал с братом, чтобы мы поняли и осознали призвание быть вместе, помогая друг другу даже в самых трудных экономических и политических обстоятельствах. Чтобы у нас хватило мужества и силы духа не терять любовь друг к другу, поддерживать друг друга, и помогать друг другу».

Как Патриарх всея Руси КИРИЛЛ благословил присутствующих, «и русских и украинцев, братьев по вере на это мирное и доброе соработничество во имя блага людей, во имя блага наших народов, во имя сохранения духовного пространства Киевской Руси».

Патриарх пожелал процветания городу-герою, «процветания городу-символу, дай Бог, чтобы именно из Севастополя этот ясный призыв к миру и дружбе и братству был усвоен всеми: и теми, кто на это призыв откликается радостным биением сердца, и те, кто на этот призыв откликается презрительной улыбкой или даже злобой». По мнению Патриарха, «призыв к миру и любви сильнее всякой злобы и всякого разделения. Путь, который нам указывает Господь, это путь мира, братства и сотрудничества».

Его Святейшество также считает, что «священнослужители должны работать в Вооруженных Силах, и помогать нашей молодежи, возгревать свой дух, и быть способной, несмотря ни на какие соблазны жизни, если того потребуется, стать на защиту ближних своих и жизнь свою за этот отдать».

На площади Нахимова КИРИЛЛ и представители духовенства, возложил венок к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах. В возложении приняли участие председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, экс-президент Украины Леонид КУЧМА, обмудсмен Нина КАРПАЧЕВА, несколько народных депутатов Украины, власти города-героя, руководство АРК.