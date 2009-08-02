Патриарх Кирилл назвал причины, которые разделяют общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал опасными любые общественные объединения людей, основанные на ненависти, «на поиске врагов», «когда в основу объединения полагаются ложные идеи, которые разделяют народ». Как передает корреспондент УНИАН, такую мысль он высказал сегодня, обращаясь к присутствующим на Божественной литургии в Херсонесе (Севастополь).

В частности, глава Русской Православной Церкви призвал не строить жизнь на основе идей, приводящих к разделению, "а нередко и к крови".

«Если, живя по закону страсти, поклоняясь ложным Богам, народ пытается объединиться, тогда в основу объединения полагаются опасные идеи, которые разделяют народ. Появляются понятия «дружить против другого». Очень часто пытаются объединить людей, противопоставив врагу, назвав врагом, того, кто врагом не является. Это дьявольское объединение. Оно не выдерживает времени, разрушает здоровую ткань общественных отношений, как раковая опухоль прорастает в народную жизнь, потом взрывается кровяным протуберансом», - отметил Патриарх Кирилл.

В частности, глава Русской Православной Церкви считает, что стремление объединить общество против вымышленного общего врага ни что иное, как идолопоклонство, которое существует сегодня, выражаясь в человеческих страстях. При этом Патриарх подчеркнул, что для поклонения этим идолам сегодня мобилизуются человеческие силы не только отдельных личностей, но общества и государств.

«Идол может быть результатом мыслительной деятельности – тогда на свет появляются ложные ценности и ложные идеологии, которые заслоняют путь человека к Богу. Человеческие идеологии приносят на алтарь идолам загубленные жизни – потерянные для этой земной жизни и для царствия Божьего», - отметил глава Русской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл напомнил, что не так давно идолом была идеология - человеческая идея, соединенная с политической практикой, сформировавшая свои ценности.

«Сегодня люди лепят своими руками идолов – рукотворных богов. Это новая психология бытия, которая связана с непременным богатством, успехом, деньгами. Это новая философия жизни, которая обращается не к разуму, а к желудку и кошельку человека. Которая именно с этими человеческими страстями связывает такое понятие, как полнота жизни, что сегодня понимается как удовлетворение инстинктных потребностей без ограничения», - сказал Патриарх.

Глава РПЦ подчеркнул, что общество, живущее по законам страсти не способно к полноценному объединению.

«Поклонение идолам раскрепощает инстинкт, раскрепощает страсти. Люди, живущие по закону страсти, не могут быть вместе. Они могут эксплуатировать друг друга – материально, духовно, физически. Они могут даже свои инстинкты эксплуатировать, выжимая из этого деньги или власть. Но объединить людей идолопоклонство не способно», - констатировал Патриарх Кирилл.

Вместе с тем, Патриарх напомнил, что только Церковь провозглашает общие для всех ценности и идеалы, призывая людей сохранять святость в жизни, и именно вокруг этого должен объединяться народ.

Он призвал верующих к единству и попросил молитв о преодолении народом идолопоклонства.

«Умоляю вас братия именем господа Иисуса Христа – умоляю быть едиными, единомысленными, не впадать в идолопоклонство, не строить свою жизнь на основе ложных и опасных идей, приводящих к разделению, страданию, а нередко и к крови. Будем молиться, о том, чтобы Господь дал силы нашему народу преодолевать искушение идолопоклонства», - заключил Патриарх.